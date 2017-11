Oprava jesliček je náročná. Krýza je 60 let stavěl ze všeho, co našel

„Dosud se restaurátoři věnovali figurkám, nyní došlo i na jedinečný mechanismus, který punčochářský mistr Tomáš Krýza během 60 let doslova poskládal a poslepoval ze všeho, co doma našel,“ líčí Marie Hazuková, mluvčí muzea.

Oprava potrvá až tři roky. Investice se vyšplhá ke dvěma milionům. Teď technici začínají pracovat na pohyblivých částech. Poškozené části obnovují postupně a většina pohyblivého betlému je stále v provozu.

Obnova jesliček je o to náročnější, že Krýza nebyl mechanik a jeho dílo nemá žádná pravidla.

„Pracoval systémem pokus omyl. Vzal si cívku od nití, kus válečku na nudle, část kolovrátku a začal to spojovat pásky, nitěmi a zkoumal, kdy se to začne pohybovat. A když to fungovalo, tak to použil,“ popisuje etnografka Alexandra Zvonařová.

Tomáš Krýza vytvářel unikátní betlém přes 60 let až do své smrti v roce 1918. Zabírá plochu 60 metrů čtverečních, nejstarší část tvoří scéna narození Ježíše Krista, která se nachází v jeho středu.

Další části znázorňují poetickou vesnickou krajinu a měšťanskou architekturu dokládající život lidí 19. století. Kromě tradičních jihočeských obrázků znázorňuje i známé výjevy z evangelia - vraždění neviňátek, útěk Sv. Rodiny do Egypta, obřezávání Ježíška. V jesličkách je i rudný důl s horníky, brána s padacím mostem a strážnými hlídající město a Herodův palác se stoly s miniaturním nádobím a jídlem.

Součástí betléma je celkem 1 398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Postavičky jsou vyrobené z kašírovací hmoty a ze dřeva.

Původní mechanismus byl zpočátku poháněný ručně, nyní rozvádí pohyb jediný elektromotor.