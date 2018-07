Umělec staví v Budějovicích první obytnou sochu v Česku. Bude v ní ordinace

Třípatrová stavba vzniká v Českých Budějovicích poblíž Malého jezu na Malši, hotová by mohla být do konce tohoto roku.

„Chodím sem ke svému zubaři a společně jsme tenhle projekt vymysleli. Celé je to organická forma, která vrcholí čapkou rádiovkou. Nikdy nebudu architekt, ale když to bude výzva, když to bude kreativní a sochařské, tak se tomu v širším týmu nebráním,“ říká šestatřicetiletý Michal Trpák, který v Českých Budějovicích a okolí pořádá letos už 11. ročník venkovní sochařské výstavy Umění ve městě.

Obytná socha bude z betonu. Dole bude sklep, nad ním ordinace, nahoře zubní laboratoř.

Trpák se inspiroval v přírodě, proto volil měkké křivky a tvary. Jeho oblíbenými architekty jsou Gaudí, Javier Senosiain nebo Peter Vetsch.

„Zatím nikdo nenazval dům obytnou sochou. Má sochařské tvary, modeloval jsem to jako sochu, vznikalo to jinak, než jak pracují architekti: ti nejdřív dělají 2D model na papíře, z něj teprve vytahují 3D model. Já to dělám obráceně, tím pádem je to víc sochařský postup: nejdřív jsem si vymodeloval model domu z hlíny a ten jsem potom převáděl do digitálního 3D modelu, z něj se dělaly řezy a půdorysy,“ popisuje Trpák.

Na zdi budovy, k níž přístavba přiléhá, je Trpákova socha mouchy. Majitel si ji koupil už dříve. Trpák vytvořil tři mouchy – jedna z nich, téměř stokilogramová třímetrová, visela v letech 2011 a 2017 na Černé věži v Českých Budějovicích, její původní odlitek se dostal i do zámeckých zahrad v Kroměříži, na holešovický pivovar a na úřad v Trutnově. Nyní ji má sochař v ateliéru. Třetí moucha je na jednom hotelu v Praze.

Venkovní výstava Umění ve městě letos nabízí na 12 místech 45 prací 31 umělců. Festival obsadil i Hlubokou nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Týn nad Vltavou, zámek Mitrowicz v Kolodějích nad Lužnicí, obří oči Milana Caise oživily zase na jednu noc temelínské chladicí věže.

Jedním z nových míst je Lipno. Sochy nazvané Dialog stojí na Králičím ostrově uprostřed přehrady. Kdo si je bude chtít prohlédnout, musí za nimi doplavat, nebo dojet na lodi či šlapadle. Figurky Člověče, nezlob se! dělají společnost Obrrybě u mariny.

Velký rozruch budí sochy na oblíbené cyklostezce mezi Budějovicemi a Hlubokou. Těsně před golfovým hřištěm „letí“ přímo nad hlavami cyklistů a bruslařů nahý muž a žena od Michala Trpáka.

Další instalace najdou lidé v areálu Alšovy jihočeské galerie zámku Hluboká, ale i u Loveckého zámku Ohrada.

V Budějovicích mimo jiné představí své práce mnoho známých jmen, jako Čestmír Suška, Michal Gabriel, Václav Fiala nebo Jaroslav Róna a Milan Cais.