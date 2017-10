Odkaliště u Mydlovar stále zapáchá, i když měl odér na konci září zmizet

Štiplavý odér připomínající zápach z kafilerie nebo zkažené jídlo je v Mydlovarech na Budějovicku stále tématem číslo jedna. Na konci června podepsali obyvatelé petici, v níž si stěžovali i na zvýšenou prašnost.

V létě státní podnik Diamo přislíbil, že lagunu s názvem K4R zaveze vápnem, které by mělo zneutralizovat látky v kalojemu a časem vymýtit pach.

Odkaliště u Mydlovar Areál u Mydlovar má rozlohu více než 280 hektarů a od 60. let do roku 1991 sloužil k úpravě uranové rudy. Ročně tu kvůli tomu využili 50 tisíc tun kyseliny sírové a tisíce tun nebezpečných chemikálií. Rekultivace pokračuje už 25 let. Podle plánů Diama by měla být jedna znejvětších ekologických zátěží v Česku kompletně odstraněna v roce 2024.

„Vápno bylo naváženo do zbytkové odkalištní vody za účelem zvyšování pH a eliminace vzniku problematických složek ve vodě. Laguna se nadále zaváží sanačními materiály. Volná hladina bude zavezena do konce září,“ zněly plány Diama od mluvčí Pavlíny Sachové.

Minulé úterý se na odkalištích, kde v minulosti bývala úpravna uranových rud MAPE, sešlo vedení Mydlovar s představiteli Diama. „Musíme být trpěliví. Do konce září laguna zavezená nebude, ale usilovně se na tom pracuje. Pohybuje se teď tady hodně techniky. Bylo nám řečeno, že překrytím biologickou vrstvou by se měl ten zápach naprosto zlikvidovat,“ zmínil po jednání starosta obce Petr Ciglbauer.

Ředitel Diama Tomáš Rychtařík uvedl, že by sanace mohla skončit ve druhé polovině října. „Rychlost postupu prací je v závěru likvidace laguny limitována menším manipulačním prostorem, který dovoluje bezpečný pohyb pouze omezenému množství nákladních automobilů,“ zdůvodnil zpoždění.

Kromě vápna sem nechalo Diamo navážet rekultivační materiál včetně ojetých pneumatik, které jsou na kalojemech dobře viditelné i z dálky. Laguna za den pojme až dva tisíce tun materiálu.

Z rozborů vyplývá, že zdrojem nelibého odéru je voda v laguně. Podle starosty jsou obyvatelé trvale naštvaní a stále se ptají na to, jak rekultivace pokračuje.

„Příčinu zatím nikdo nezná. Je to zajímavé tím, že už za sebou máme tři čtvrtiny rekultivace, ale nikdy to takhle nezapáchalo. Zřejmě tam přišlo něco, co sem nepatří. To ale stěží vypátráte zpětně,“ doplnil Ciglbauer.

Na základě analýzy, kterou si nechalo zpracovat Diamo, se potvrdil výskyt sirovodíku u vody laguny. Ve vzduchu jeho výskyt také potvrdily výzkumy. Mydlovarská zastupitelka Hana Chalupská a jedna z hlavních iniciátorů petice oslovila Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, aby také provedla měření látky ve vzduchu.

Odborníci se toho chopili předminulý týden. „Zjistili stejnou koncentraci sulfanu ve vzduchu jako před časem Diamo, a to okolo 2,8 mg na krychlový metr. Podle výzkumníků to sice život neohrožuje, ale to nic nemění na tom, že je to silně obtěžující,“ vysvětlila Chalupská.

Kdo bude veden k zodpovědnosti za nadměrný zápach z odkališť, zatím není jasné. Ani legislativa tomu nepomáhá. Emisní limity na pachové látky ve vzduchu podle České inspekce životního prostředí nejsou stanoveny. Diamo tak neporušuje žádný zákon.

„Nezjistili jsme, že by na místo byly zaváženy nepovolené odpady. V současnosti tam žádná další šetření neprovádíme,“ informoval Vladimír Jiráček, šéf českobudějovického inspektorátu České inspekce životního prostředí.