Nová naučná stezka za 30 milionů nabídne bobří hráz i vor na rybníku Olšina

„Naučná stezka o délce 7,3 kilometru bude začínat u památkově chráněné budovy rybářské bašty Olšina, v níž je expozice o lesnictví, rybářství a místním ptactvu,“ uvedl mluvčí vojenských lesů Jan Sotona.

Část trasy okolo jednoho z nejvýše položeného českého rybníka z 15. století povede po pevných cestách. Druhá část zavede návštěvníky po dřevěných chodnících a mostcích na pilotech do mokřadů i přímo nad hladinu rybníka.

Součástí stezky bude vedle naučných infotabulí o zdejší floře a fauně také plovoucí vor, na němž turisté mohou ručkováním po laně z trasy odbočit a pozorovat přírodu. Nad nivou Olšinského potoka, který rybník napájí, bude mít trasa podobu stylizované bobří hráze. Na stezce bude také pozorovací budka v mokřadech nebo malá rozhledna.

„Nejnáročnější bude udělat část trasy, která je nyní mokřadová. Dnes tam vůbec neprojdete. Vybudujeme tam dřevěné chodníky, po kterých budou moci lidé obejít rybník suchou nohou. Zatlučeme tam odolné modřínové piloty a na nich postavíme smrkové chodníky,“ popsal projektový manažer stezky Tomáš Vydra.

Olšina je součástí Ptačí oblasti Boletice, která zde byla zřízena nařízením vlády v roce 2005 na 23,5 tisíce hektarech, jimž se vyhnuly rozsáhlé meliorace i větší zátěž v podobě dávek umělých hnojiv a pesticidů. Území, které bylo léta součástí vojenského výcvikového prostoru, nezatížilo ani znečištění vod z komunálního odpadu.

Lokalita je významnou pramennou oblastí a také je domovem 136 druhů ptáků, mezi nimi 53 zvláště chráněných druhů a 66 druhů z Červeného seznamu ptáků České republiky. Ojedinělé jsou také zdejší rostliny v čele se sibiřským tavolníkem vrbolistým.

„Pro mě jsou na celé stezce nejzajímavější mola, na nichž se přitáhnete na hladinu a můžete si přímo z nich poslechnout ptačí koncert,“ podotkl Vydra, který projekt připravoval tři roky.

Vojenské lesy naučnou stezku vybudují spolu s rakouským spolkem Verein Waldschule Böhmerwald a díky evropské dotaci. Centrem pro výpravy kolem Olšiny se má stát nové návštěvnické středisko s prezentací o historii i přírodě české a rakouské strany tohoto šumavského regionu.

„Všechny texty budou v češtině a němčině. To, co se lidé nedozvědí na stezce, najdou v návštěvnickém středisku, které bude sloužit i pro školení, vzdělávací programy a školní kolektivy,“ sdělil ředitel divize VLS Horní Planá Petr Král.

Starosta Horní Plané Jiří Hůlka novinku vítá. „Je to pro nás jednoznačný přínos a další zajímavá věc do nabídky volného času nejen pro turisty, ale i pro místní. Zapadá to do naší koncepce turistiky šetrné k přírodě v horní části Lipenska. Jsem rád, že se k tomu vojenské lesy odhodlaly, a těším se na výsledek,“ konstatoval Hůlka.