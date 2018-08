Lužnici lze projet i na kole, nízká hladina ale vodáky neodrazuje

Slunce se začíná pořádně opírat do stanů a vodáci v kempu u Klikovského mostu v Suchdole nad Lužnicí vytahují na trávník navlhlé spacáky.

Sobotní ráno slibuje krásný den, po pátečním dešti tu zůstalo na příjezdové cestě jen několik blátivých louží, které nepřehlédne žádné malé dítě. A je jich tu dost, většinu návštěvníků tvoří mladí lidé se svými potomky.

„Přijeli jsme z Kolenců, které jsou kousek za Třeboní. Vody je málo, jsme připraveni, že budeme přenášet. Dnes chceme dojet do Majdaleny, tam přespíme a zítra pojedeme do Mláky,“ plánuje při plnění barelu Jan Štěpán, který dorazil na Lužnici s šestiletým synem Adamem a tříletým Filipem.

Natěšení kluci v záchranných vestách už by nejraději vypluli, ale i na břehu mají dost zajímavých zážitků. Nadšeně sledují černého jezevčíka v oranžové plovací vestě i malého cyklistu, který si krátí dlouhou chvíli jízdou v korytě řeky. Může si to dovolit, protože vody je místy tak málo, že by se tu radovali spíš zlatokopové než vodáci.

Ale ve skutečnosti to tady nikomu nevadí. Na řeku se vydává jedna kanoe za druhou, fronta zájemců neřídne v půjčovně lodí sídlící na břehu u mostu ani u dvou dodávek, které přivezly lodě do kempu po silnici.

„Jedééém! Ta voda je krásná! Cože? Už nemůžeme jet, měli jsme raději zůstat v kempu,“ komentuje k pobavení okolí plavbu hnědovlasý mladík v námořnickém tričku. Vystupuje z kanoe a přetahuje ji i se sedící partnerkou do hlubší vody u břehu. Podařilo se: „Jedééém!“

Podle hydrologů má nyní Lužnice nejhorší podmínky pro splouvání. „Stav vody na Lužnici je 10 až 25 centimetrů pod hranicí sjízdnosti. Na stanici Pilař je stav 109 centimetrů a průtok pouze 0,33 kubíku za minutu. Přitom bez problému je to sjízdné, když je tam 122 centimetrů. Ale lidi to jezdí, někde loď popotáhnou a jede se dál,“ srovnává hydrolog Tomáš Vlasák z českobudějovického Českého hydrometeorologického ústavu.

A David Spousta z půjčovny lodí Samba se spolu se svými kolegy o víkendu prakticky nezastaví. „Máme hodně práce, půjčujeme lodě po celé Lužnici. Lidé na řeku pořád vyrážejí, a to nejen ze Suchdola, ale i z Veselí a Tábora, jezdí se až do Bechyně. I když se místy lodě tahají, protože vody je málo,“ říká Spousta.

Letošní sezona bude pro jeho půjčovnu ve srovnání s loňskem lepší, protože v červenci, kdy jezdí na dovolenou nejvíc lidí, teklo korytem Lužnice hodně vody.

Nejvíc turistů se každoročně sveze po Vltavě mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem, kde má řeka dost vody díky stálému odtoku z Lipenské přehrady. A v letošním létě je příděl z Lipna zvlášť výživný - největší česká vodní nádrž je hodně plná, a tak většinou posílá do řeky 11 až 13 kubíků vody za minutu, přičemž minimální odtok z Lipna je šest kubíků.

„Teplé a slunečné počasí nahrává tomu, že se lodě půjčují. Na víkendy bývá téměř vyprodáno. Jde o to, že řada řek není sjízdná, takže se vodáci přesouvají sem. Sezona je dobrá, i když loni byla lepší. To byl výjimečný rok,“ popisuje Pavel Mačuda z půjčovny Ingetour, která na Vltavě provozuje několik kempů.

Vltava i Otava vděčí za vodu ve svém korytě Šumavě

Přitom počasí přeje i hornímu romantickému úseku Vltavy nad Lipnem. „Před víkendem už jsme čekali, že se to stopne. Ale přišla bouřka a zase se tam hladina zvedla,“ upřesňuje Mačuda.

Vltava, ale i Otava vděčí za vodu ve svém korytě Šumavě, kde v zimě napadlo nadprůměrné množství sněhu a také v létě tam relativně dost prší. I když i v Otavě při tropických teplotách vody ubývá, podnikatelé u vody si sezonu chválí.

„V srpnu je vody v Otavě míň, samozřejmě pro rafty to už moc není. Ale pořád se jezdí celý úsek ze Sušice až do Vrcovic za Pískem. Zájem o lodě je velký, když si je chce někdo zamluvit v týdnu na víkend, už jsme plní. Musí objednávat včas, minimálně týden dopředu,“ říká Matěj Sokol z půjčovny lodí a raftů Vydrýsek. Pro srovnání - na červencové svátky je o splutí Otavy takový zájem, že se v půjčovně objednávají lodě půl roku předem.

Provozovatel kempu Otavský ráj v Katovicích Pavel Bradáč je přesvědčen, že Otava přitahuje turisty svojí čistou vodou i tím, že to není vodácká dálnice plná lidí.

„Je to spíš rodinná řeka, sledujeme, že se k nám pravidelně vrací spousta rodičů s dětmi. Jezdí k nám lidé z celé republiky, všichni si chválí čistotu koupání, nikdo se nebojí vlézt do řeky. Ale hodně si stěžují na jezy, že by mohly být sjízdnější, je tam hodně přenášení,“ shrnuje Pavel Bradáč, který kemp provozuje s dcerou Eliškou.

Nejsilnější provoz je tam jako ve většině kempů od pátku do neděle, o červencových svátcích vyprodali všechna místa. „Přes týden je tu volněji, to se každý ubytuje i bez rezervace. Když je hezké počasí, je lidem jedno, kolik je vody. Kdo chce na vodu, prostě vyrazí,“ dodává.