Rozšíření parkovacích zón v Budějovicích projedná radnice i s obyvateli

Parkovací zóny v Budějovicích Kde už jsou: Na Pražském předměstí ohraničeném ulicemi Pražská, Nádražní, Rudolfovská a Na Sadech. Zasahují ještě přes Rudolfovskou do ulic směřujících k Lannově třídě. Zpoplatněné je dlouhodobě parkování v centru města. Plánované rozšíření: Na Pražské sídliště, mezi Strakonickou, Pražskou a Husovou třídou a řekou Vltavou. Budoucnost: Není vyloučeno, že se zóny rozšíří ještě směrem od centra města na jih. Končit by pak měly s Mánesovou ulicí. Zahrnuly by například Žižkovu, Alešovu a Vrchlického nábřeží.