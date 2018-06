Parkovací zóny v Budějovicích jsou poloprázdné, možná zlevní

Desítky volných míst, jen si vybrat. Na Pražském předměstí v Českých Budějovicích je po zavedení zón placeného stání přes den spousta volného prostoru. Systém má za sebou dva měsíce ostrého provozu a vypadá to, že funguje dobře.

Realita však úplně růžová není a řada věcí ještě potřebuje vyladit. MF DNES sestavila seznam záležitostí, jež motoristé řeší.

1 Otravné retardéry

Zřejmě největší kritika padá nadále na 77 zpomalovacích polštářů, které stály včetně montáže dva miliony korun. „Projet ulicemi na předměstí, to je za trest,“ hodnotí stručně jeden z motoristů Luboš Pešl.

Řidiči se však budou muset s většinou retardérů smířit. „Není reálné, abychom odstranili všechny. Vím, že některé jsou, řekněme, zbytečné, a budeme se snažit jednat o tom, abychom je mohli demontovat,“ reagoval náměstek primátora František Konečný.

2 Parkovací automaty

Přibližně 400 tisíc korun dali řidiči v lednu za krátkodobé parkování na Pražském předměstí a v přilehlých ulicích, které spadají do nového systému zón.

„Jedná se o částky vybrané v parkovacích automatech a přes aplikaci Sejf,“ spočítal Viktor Lavička, mluvčí českobudějovického dopravního podniku, který má parkovací službu na starost.

Ve zbytku města to pak bylo dalších bezmála 1,6 milionu korun. S koncem února také v krajském městě končí rozšíření počtu a výměna starých automatů za nové v hodnotě 14,5 milionu korun.

Především v centru je však dál možné platit jen mincemi. „Ke konci příštího týdne bude možné platit i pomocí karet,“ přislíbil Lavička. Pro každý nový přístroj je potřeba uzavřít dohodu s bankou, což nějaký čas trvá.

Ukázalo se také, že někteří uživatelé mohou mít problém s vytištěním daňového dokladu. LCD obrazovka nemá až tolik velké písmo, a když na ni svítí slunce, je vše hůř vidět, včetně nabídky, zda chce řidič doklad vytisknout. Jako pohodlná se proto ukazuje platba pomocí mobilní aplikace Sejf. Tu mohou zdarma stáhnout a pak využít všichni majitelé chytrých telefonů, kteří budou připojeni na síť.

3 Změna ceníku

Po zavedení zón zůstávají hlavně přes den parkovací místa poloprázdná. Volné jsou jich desítky. I proto není vyloučeno, že se bude v dohledné době měnit ceník.

„Za sebe mohu říct, že bych byl pro, abychom tarif snížili. Určitě se tím budeme brzy s vedením města zabývat,“ sdělil Konečný.

Na druhou stranu ulice na Pražském sídlišti jsou po zavedení zón plné. Lidé, kteří tam bydlí, si stěžují, že nemají kde zaparkovat, protože tam nechávají auta ti, co nechtějí za stání platit v parkovacích zónách.

Na Pražském předměstí je nejvytíženější oblastí lokalita v okolí ulic Otakarova a Nová, které nejblíže přiléhají k centru.

„Nejméně pak části ulic poblíž Nádražní, tedy Riegrova, Lipenská, část Skuherského a další,“ dodal Lavička.

Majitelům parkovacích karet vyhovuje, že po příjezdu z práce v klidu najdou volné místo. „Zatímco přes den je celkem prázdno, večer už jsou ulice opět docela plné,“ všimla si jedna z obyvatelek Zuzana Homolková.

4 Mizící modré pruhy

Třeba v Pekárenské ulici začalo ze silnice rychle mizet vodorovné značení - modré pruhy. První nátěr totiž ještě není z dražší a odolnější barvy, na tu se dostane na jaře, až to počasí dovolí.

„Navíc nám to v některých místech umožní udělat změny a upravit některé nedostatky, které se objevily až za provozu,“ vysvětlil náměstek.

Už se naopak dostalo na některé úpravy v místech, kde po zavedení zón nebylo možné vyjíždět z garáží a dvorů. Stalo se tak třeba v Jírovcově ulici.

Problematický pro velká vozidla naopak dál zůstává provoz v Otakarově ulici. Zástupci města z toho důvodu už například jednali s hasiči a dohodli se na krocích, které mají vést ke zlepšení situace. Jde o vyhrazení nástupních ploch.

„Doposud jsme tam neřešili problémy související s provozem,“ doplnila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Místní obyvatelé však mají i takové zkušenosti, že například popeláři vjedou na předměstí v jednosměrce do protisměru, aby nemuseli složitě objíždět celý blok.

5 Úpravy zastávek

Od zavedení zón také předměstím projíždí midibusová linka 24. Ta využívá jen provizorní zastávky. Ale třeba u J. Š. Baara nastupuje u školy hodně dětí, které se proplétají mezi auty.

„Určitě se to změní a vybudujeme trvalé zastávky, které umožní bezpečnější nástup a výstup. Mělo by to být přibližně v polovině roku,“ odhadl Konečný.