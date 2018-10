Debatu na budějovické radnici o parkovacích zónách provázely výkřiky i potlesk

Neuběhlo ani patnáct minut od zahájení debaty a první lidé se začali emotivně rozčilovat.

„Chci mít stejná práva k stání s autem jako ostatní!“ vykřikoval jeden z účastníků. Právě on byl první, který debatu nevydržel a radnici opustil.

Prezentace se pak o něco zklidnila, byla hodně věcná a ostatní se tak mohli dozvědět první důležité informace k chystanému projektu.

Do života by ho radnice chtěla uvést příští rok, bude ovšem záležet na tom, jak se podaří vysoutěžit dodávku parkovacích automatů či úpravu dopravního značení. Zájem o akci byl velký, jednací síň byla se značným předstihem plná a desítky účastníků musely zůstat stát.

Nebylo to až tak překvapivé. Loňské zavádění zón na pravé části předměstí provázela celá řada nejasností a některé věci a nedostatky se řešily za pochodu. Na druhé straně si dnes velká část tamních obyvatel fungování systému chválí.

Problémy s nedostatkem parkovacích míst jsou však od té doby ještě výraznější v levé části předměstí, protože se tam část řidičů přesunula.

„Při dopravním průzkumu jsme v lokalitě počítali vozidla. Nyní tam parkuje o 18 procent více aut, než je reálná kapacita. Dělá to asi 300 vozů navíc. Pokud tam zavedeme zóny v podobném systému, jako fungují vedle, dojde k poklesu vozidel a v místě by měla vzniknout rezerva kapacit asi deset procent,“ spočítal projektant Petr Horský.

Otázka pak podle něj a náměstka primátora pro dopravu Františka Konečného (ANO) je, jak dlouho stav vydrží, když každoročně v Budějovicích výrazně přibývá počet aut. Pomoci by v budoucnu měla záchytná parkoviště. Jedno z nich na Dlouhé louce má mít minimálně 500 míst, ale prozatím je daleko.

Parkovací zóny Poplatky

Lidé s trvalým bydlištěm (residenti) platí za roční parkovací kartu 400 nebo 500 korun.

Abonenti v místě podnikající a majitelé nemovitostí pak 4 000 nebo 5000 korun za rok.

Návštěvnické parkování začíná na 3 korunách za 30 minut v nejméně vytížených oblastech. Druhá etapa

Město chce zóny rozšířit i na Pražské sídliště směrem k Vltavě, na jihu by končily u Husovy třídy, na severu u Strakonické ulice.

Zdroj: www.parkovanicb.cz.

Hodně obyvatel přišlo na prezentaci dobře připravených s řadou podnětů. Zástupci radnice přislíbili, že jejich návrhy projektanti prověří, a pokud budou prospěšné, tak je zapracují. Upozornili třeba na vrácení ulice U Trojice do dřívějšího stavu, takže by tam bylo více míst.

Projektanti pak upozornili, že v některých místech bude nutné zavádět jednosměrky tak, aby mohlo legálně v ulici zůstat parkování po obou stranách. Týká se to oblasti ulic Budivojova, Kubatova, Čéčova a Neplachova.

Konečný zmínil, že mimo projekt má útvar hlavního architekta za úkol prověřit možnost rozšíření počtu parkovacích míst poblíž nejvyšších panelových domů na předměstí v oblasti Staroměstské ulice. Na to někteří zareagovali, že by bylo dobré řidičům umožnit více parkovat na náplavce pod Dlouhým mostem.

Tam se městu nedaří vysoutěžit firmu, která tam má udělat úpravy pro parkování prvních 70 vozidel. „Kritické to je třeba v Kubatově ulici ve chvíli, kdy tam rodiče ráno přivážejí a odpoledne odvážejí děti ze školy,“ upozornil starší obyvatel, který v místě žije desítky let.

Další návrh padl na Resslovu ulici, kde by někteří uvítali zjednosměrnění, aby si tam část řidičů přestala krátit cestu mezi Husovou a Pražskou třídou.

„Nebylo by možné zvýšit kapacity úpravou Jiráskova nábřeží? Třeba by se tam nemuselo parkovat podélně, ale šikmo, nebo příčně. Je to tam docela široké a možná by jen stačila menší úprava,“ zmínil mladý muž. Konečný navrhl, že mu nápady mohou zájemci také posílat na mail KonecnyF@c-budejovice.cz.

Někteří účastníci byli ale hodně nespokojení. „Vy tady spoustu lidí zase jen vystrnadíte jinam. Tak nejdříve vybudujte záchytná parkoviště, nechte je zdarma, protože si pak stejně budou muset tito lidé platit za MHD,“ vyzval rozčilený muž, který sklidil velký potlesk.

Poté se účastníci rozdělili na podporovatele a odpůrce zón a emoce opět stoupaly. Další prezentace je příští úterý v 17 hodin ve Střední průmyslové škole stavební v Resslově ulici.