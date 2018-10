Kvůli parkovacím zónám přibudou na Pražském sídlišti jednosměrky

O plánované rozšíření parkovacích zón v Českých Budějovicích je mezi obyvateli obrovský zájem. Na druhé veřejné představení projektu minulý týden dorazilo tolik lidí, že jim nestačila ani velká aula stavební průmyslovky v Resslově ulici, tedy v místě, kde mají zóny také vzniknout.

Hodně věcí bude stejných jako vedle na Pražském předměstí, kde zóny fungují necelý rok. Oficiální termín zavedení zatím neexistuje, ale určitě by to mělo být příští rok.

„Hotovou dokumentaci bychom chtěli odevzdat do konce letošního roku. Příští úterý se sejdeme v Budějovicích, kde se budeme bavit o podnětech občanů a probereme možné změny, které navrhují, a případně je zapracujeme,“ upozornil projektant Petr Horský.

V zimě by pak město soutěžilo jednotlivé zakázky, například na svislé a vodorovné značení, tedy malování modrých pruhů a osazení nových značek. Také bude nutné opět vybrat firmu, která dodá, v ulicích osadí a zprovozní parkovací automaty. V projektu jsou více než tři desítky od Husovy třídy na jihu až po Plzeňskou na severu.

„To je jeden z důvodů, proč nechceme prozatím říkat přesný termín. Výběrové řízení se může zadrhnout a pak nabereme skluz. Chceme se co nejvíce vyhnout problémům, které nás provázely při závádění zón na Pražském předměstí,“ vysvětlil náměstek primátora František Konečný (ANO), který moderoval dvě veřejné prezentace projektu.

Když by to šlo dobře, může se vše stihnout do konce jara. „Budeme se ještě bavit o tom, kolik dáme času, než si vše sedne. Určitě hned v místě nezačneme kontrolovat, zda mají všichni platné oprávnění. Také by měl mít každý obyvatel dostatek času na podání žádosti o parkovací kartu,“ navázal Konečný.

Na toto téma padalo na prezentacích hodně dotazů, velkou část odpovědí lze najít na stránkách parkovanicb.cz.

Slibují méně retardérů

Nejzásadnějším efektem zón má být, že po jejich zavedení by se v místě mělo snadněji parkovat především lidem, kteří tam mají trvalé bydliště, nebo podnikají.

„Nyní v lokalitě parkuje o 18 procent více aut, než je reálná kapacita. Dělá to asi 300 vozů navíc. Pokud zavedeme zóny, dojde k poklesu a měla by tam vzniknout rezerva asi deset procent,“ spočítal Horský.

Aby to tak mohlo být, je nutné někde zavést jednosměrky. Dnes tam totiž auta parkují po obou stranách ulice tak, že to vůbec nesplňuje předepsané normy. V projektu jsou nakreslené třeba v Kubatově ulici, Neplachově i Čéčově. Opět se v ulicích objeví zpomalovací retardéry, projektanti slibují, že se budou snažit, aby jich bylo co nejméně.

V přehledové mapě projektu je dobře patrné, kde mají být na silnicích modré pruhy určené primárně pro obyvatele s trvalým bydlištěm a tamní podnikatele, tedy držitele rezidentních a abonentních karet. Budou z velké části třeba v Plzeňské ulici, U Trojice, hodně jich bude i v Budivojově a Staroměstské.

„V tomto případě už jsme zareagovali na jeden z podnětů občanů a projekt upravíme v Průběžné ulici, kde modré a smíšené zóny zčásti prohodíme,“ zmínil Konečný.

Na druhé prezentaci byl i člen dopravní komise města Václav Kaska (TOP 09), který opakovaně hlasitě kritizoval postup, jakým vedení radnice zavádělo zóny na Pražském předměstí.

„Doufám, že se tentokrát poučilo. Sám v místě žiji a vím, že tato opatření nakonec skutečně pomohla. Ale je potřeba postupovat profesionálně. A je nutné opakovat, že není samozřejmost, když někde bydlím, tak mám automaticky právo zaparkovat před svým domem. To při dnešním počtu vozidel není reálné a v Budějovicích to platí dvojnásob,“ upozornil Kaska.

Město ještě s rozšířením zón připravuje zvětšení záchytného parkoviště v Jírovcově ulici o dalších 250 míst.