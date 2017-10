Lidé se žádostmi o parkovací karty nespěchají. Ulice už se barví domodra

Je za dvě minuty devět. Za pár okamžiků se vysune brána a tři pracovnice začnou na speciální pobočce v českobudějovickém IGY centru rozdávat formuláře a odpovídat na dotazy. Na začátku listopadu spustí město parkovací zóny na Pražském předměstí a i touto cestou o zásadní změně pro tisíce obyvatel informuje.

Mezi lidmi vzrůstá nervozita a také se množí dotazy, jak bude vše fungovat. Hned ráno stálo před pobočkou pět lidí a přidávali se další.

„Nevím, co si o tom mám myslet. S parkováním je to tu strašné. Bydlím poblíž IGY a mám obavy, co bude, až se otevře i druhá budova obchodního centra. V tomto ohledu systém parkovacích karet vítám, na druhou stranu nevím, jak to bude fungovat. Třeba ani s tou kartou nezaparkuji,“ neskrýval obavy Zdeněk Mrklas.

Do schránek mělo dorazit 7 500 letáků

Aby měli lidé více informací, nechalo město rozeslat letáky upozorňující na změnu systému. „V pondělí a úterý jich do schránek v dotčené lokalitě mělo dorazit 7 500,“ upozornil minulý týden Viktor Lavička, mluvčí budějovického dopravního podniku, který ve městě zajišťuje parkovací službu.

Jenže obyvatelé, které MF DNES oslovila, žádný leták nedostali. Byl mezi nimi i Zdeněk Mrklas nebo Nikola Ranná z ulice U Trojice.

„Nic nepřišlo, takže mám jen informaci, která zazněla v městském rozhlase. Chápu, že to má pomoci centru bez aut, v tom jsem pro. Nicméně, pokud je záměr takový, aby auta stála na odstavných parkovištích, pak si myslím, že by měla být zdarma,“ domnívá se Ranná.

Jako vlastník bytu, který však v místě nemá trvalé bydliště, si hodlá pořizovat roční abonentní kartu, která ji bude stát čtyři tisíce korun. Je však skeptická v tom, že pak zaparkuje snadněji.

Pokud by se ovšem povedlo to co v Praze, tak by se situace na Pražském předměstí rozhodně zlepšila. Podle informací Technické správy komunikací například v Praze 6 klesla obsazenost z téměř 92 procent v roce 2011 na současných bezmála 66 procent. Pro obyvatele s rezidentními a abonentními kartami je tak snadnější zaparkovat.

„I v celkovém pražském průměru to bylo zlepšení kolem 30 procent,“ navázal náměstek budějovického primátora František Konečný. S ohledem na tyto zkušenosti věří, že zavedení zón situaci zlepší i v krajském městě.

Na Pražském předměstí jsou parkovací stání plně obsazená, auta stojí i tam, kde nesmějí. Redaktor MF DNES minulý týden ve středu ráno projížděl tamní ulice. Riegrova, Nová, prostor kolem Polikliniky Sever byly beznadějně zaplněné. Ale třeba v nedaleké Lipenské bylo 16 volných míst, na Palackém náměstí 10, další ve Skuherského. Čím více se řidič vzdaluje od frekventovaného místa se službami, tím je větší šance na zaparkování.

V ulicích stojí přes 100 vraků

Už teď to vypadá, že hodně lidí nebude na pořízení karet spěchat. Minulou středu měli na dopravním podniku zhruba 500 podaných žádostí. V porovnání se zmíněným počtem schránek a tedy i bytů je to málo.

„Nápor teprve očekáváme,“ dodal mluvčí Lavička s tím, že lidé podobné věci mnohdy nechávají na poslední chvíli. Navíc stále mají skoro tři týdny.

„Nákup karty budu řešit přes internet (parkovanicb.cz, pozn. red.). Minulý týden jsem se šla informovat na íčko na magistrátu a slečna mě odkázala na web a letáky, sama toho moc nevěděla. Leták zatím nedorazil,“ konstatovala další z obyvatelek Lenka Michálková.

Kdo by o změně systému nevěděl, nebo si kartu nepořídil do 1. listopadu, nemusí ihned očekávat pokutu. „Určitá kratší doba bude zkušební a nebudou se na ni vztahovat sankce,“ zmínil při představení projektu Konečný. Pravděpodobně by to mělo být po celý listopad.

S tím, jak radnice zóny připravuje, se potvrdila jedna zásadní věc. „Na Pražském předměstí je velké množství odstavených vraků. Už teď víme asi o stovce. I to dlouhodobě výrazně zhoršuje parkování v ulicích,“ zdůraznil Konečný. Problém je, že na případné odtahy se různí právní názory. Vedení města tak bude o možnostech řešení v nejbližších dnech jednat.