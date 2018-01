Vyšší ceny za parkování mají snížit počet aut v okolí náměstí v Písku

1. pásmo (Velké a Alšovo náměstí, Jungmannova a Chelčického ulice)

první půlhodina 10 Kč

první hodina 20 Kč

druhá hodina 30 Kč

třetí a každá další hodina 50 Kč

Na Velkém náměstí se platí denně od 8 do 18 hodin, na Alšově náměstí, v Jungmannově a Chelčického ulici ve všední dny od 8 do 18, v sobotu 8 do 12 hodin

2. pásmo (Bakaláře, ulice Píseckého, Gregorova, Komenského a Fügnerovo náměstí)

první hodina 10 Kč

druhá hodina 10 Kč

třetí a každá další hodina 30 Kč

Platí se ve všední dny od 8 do 18 a v sobotu 8 do 12 hodin.

3. pásmo (parkoviště u nemocnice v ulici K. Čapka, nábřeží 1. máje, parkoviště u kulturního domu)

první dvě hodiny 10 Kč

třetí a každá další hodina 10 Kč

Platí se ve všední dny od 8 do 18.00.