Šéf Budvaru chce posílit značku doma i v cizině. Ale také zatím mlčí

Když v dubnu předstoupil před novináře, zmínil několik témat, na která se chtěl v novém působišti zaměřit. Plány se nezměnily. Jen je nový ředitel Budvaru Petr Dvořák příliš nekomentuje.

Po šesti měsících práce si totiž nechává podrobnosti pro sebe a rozhovory v médiích zatím odmítá. Na strategiích se však pracuje, zní z národního podniku.

„Až budou dokončené, musí se s nimi nejprve seznámit naši zaměstnanci. Nemyslíme si, že je správné, aby se o plánech podniku naši lidé dozvídali z novin. Pan ředitel už dvakrát zorganizoval setkání všech zaměstnanců pivovaru, kde mu každý mohl položit konkrétní dotazy,“ vysvětlil mluvčí Budějovického Budvaru Petr Samec.

Samotní zaměstnanci o nedostatku informací mluvit nemohou. Petr Dvořák již dvakrát zastavil výrobu a se všemi se sešel. Při tom odpovídal na dotazy, které mu lidé několik dní předem pokládali. Směřovaly hlavně na mzdy a výrobu. Příští pondělí svolá zaměstnance potřetí, aby prezentoval výsledky auditu jejich spokojenosti.

„Při setkání si vybral jednotlivá témata, která zaměstnance zajímala, a odpovídal na ně. Mezi lidmi je vnímán velmi pozitivně, protože přišel a začal věci nazývat pravými jmény. Zabývá se tím, co si lidé myslí,“ uvedl předseda odborové organizace Jaroslav Berka.

Co má tedy nový šéf národního podniku v plánu? Krátkodobě chce dokončit všechny investice naplánované před jeho příchodem a docílit toho, aby se kapacita pivovaru zvýšila na dva miliony hektolitrů. Budvar je již druhým rokem na horní hranici výrobních a logistických kapacit.

Novinky budou stát asi dvě miliardy korun

„Proto jsou nyní hlavní prioritou investice do rozšíření výroby. V roce 2016 investoval Budvar celkem 406,8 milionu korun. Investice směřovaly převážně do stavby a technologie nového logistického centra a také do samotného rozšiřování výrobních kapacit,“ popsal Samec.

Počínaje příštím rokem půjdou peníze do stáčírny plechovek, zvýšení kapacity ležáckých sklepů, nové stáčírny lahví, kvasné kapacity a nové varny. Všechno směřuje k již zmíněné výrobní hodnotě dvou milionů hektolitrů piva. Novinky budou stát asi dvě miliardy korun.

Dlouhodobě se chce Petr Dvořák zaměřit na tři oblasti. Budvar by podle něj měl patřit mezi nejžádanější zaměstnavatele v regionu. Už při svém dubnovém představení řekl, že za úspěšnou firmou stojí právě lidé.



Druhou oblastí je export. Nový šéf má v plánu vyhledávat obchodní příležitosti, zvyšovat objem prodeje a posilovat značku. „Víme, že v zahraničí máme veliký potenciál, a nyní připravujeme exportní koncepci. Půjde především o posílení zahraničního marketingu, ale zatím nelze zveřejnit žádné detaily,“ popsal Samec.



Bobřík mlčení k národnímu podniku nesedí Představte si, že nastoupí nový trenér fotbalové reprezentace a přestane se bavit s novináři a tím pádem i s veřejností. Jen vzkáže, že hráčům vše řekl. Fanoušek se může dívat na zápas, ale hodnocení kouče po utkání si nevyslechnou. Divné, že? Jenže podobně to teď vypadá v Budvaru. „Fanoušci“ si mohou dát pivo, ale víc se nedozvědí. Jaké má nový ředitel plány, neřekne nikomu, kromě zaměstnanců. Vy, novináři i veřejnost, jen pijte naše pivo. Za půl roku ve funkci nedal médiím jediný velký rozhovor, vyjma informací pro ČTK. Pokud by byl pivovar soukromou společností, byla by komunikace pouze věcí majitele a těžko by mu do jeho byznysu mohl někdo mluvit. Jenže Budějovický Budvar je národní podnik, rodinné stříbro, o kterém každý ve městě říká, že je „náš“. Proto se k němu bobřík mlčení, který nový ředitel Petr Dvořák zavedl, vůbec nehodí. Zápisník Jiřího Kratochvíla

vedoucí jihočeské redakce MF DNES

S marketingem má Petr Dvořák bohaté zkušenosti. Působil totiž mimo jiné jako ředitel mezinárodního marketingu značky Pilsner Urquell v Londýně.



Podoba nové marketingové strategie je zatím tajná. „Také v této oblasti již děláme potřebné analýzy a další kroky. Dokončení a naplnění nové strategie ale bude hlavním úkolem až pro nového marketingového ředitele, kterého představíme do konce letošního roku,“ doplnil Samec.

Pivovar se bude věnovat i tuzemsku, kde by měl posílit pozici v prémiovém segmentu. Kromě toho řeší i některé dílčí otázky, jako je například Budvar aréna, kde mu končí smlouva k názvu, za což dosud ročně platil městu dva miliony korun. Nyní jedná s vedením Budějovic. V podpoře hokeje, která začala v roce 1993, chce pokračovat. Smlouvu o názvu arény platí od roku 2002.



„V principu nejsme proti zvýšení částky za jméno arény. Radnice ale musí vzít v úvahu to, že do podpory hokeje dáváme ročně celkově několikanásobně vyšší částku. Panu primátorovi jsme sdělili i naši konkrétní finanční představu. Podle našeho zjištění je velmi konkurenceschopná s ohledem na poměry a běžné ceny v prvoligovém hokeji. Naše nabídka je zajímavá jak z krátkodobého, tak z dlouhodobého pohledu. Jsme připraveni zvýšit podporu budějovického hokeje v případě postupu do extraligy,“ shrnul Samec. Nyní Budvar čeká na návrh smlouvy od města.