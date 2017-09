Budějovické Piano má hrubou podobu, na jaře se začnou stěhovat nájemci

Tisíce tun zeminy vyměněné za tisíce tun betonu. Taková je podoba hrubé stavby největší administrativní budovy v krajském městě. Roste při křižovatce dvou frekventovaných ulic, Lidické a Mánesovy, v místech, kde stával hostinec U Modré hvězdy.

AC Piano, jak se palác jmenuje, měla pražská společnost dokončit původně už v roce 2010. Naposledy se ke kolaudaci zavázala Piano Business Center, která patří do české investiční skupiny Expandia, do konce roku 2016. Náklady vyčíslila na 300 milionů korun. „Pevně věřím, že první nájemci se budou do budovy stěhovat v dubnu 2018,“ slíbil za investora, firmu Expandia, Vladislav Veselý.

Podle oblastního ředitele jihočeské divize Metrostavu Martina Staška, která dům staví, se už z místa vyvezlo 25 tisíc kubíků zeminy a naopak přivezlo 7,5 tisíce kubíků betonu. Skelet pětipodlažní budovy pokryje sklo a ocel. V podzemí budou další dvě patra s parkovišti.

Kromě novinářů si stavbu prohlédli i budoucí nájemníci, ani jeden z nich ale nechtěl prozradit totožnost.

Na 7 660 metrech čtverečních bude zázemí až pro 600 lidí v kancelářích, v přízemí 1 200 metrů čtverečních obchodních ploch.

„Nasmlouváno už máme 45 procent kapacity, hodně nájemců jsou pojišťovny,“ řekla Monika Němcová, makléřka společnosti Atkinson a Partners, která klienty nabírá.

Piano přitom od začátku čelilo kritice ze strany obyvatel přilehlých panelových domů. Nelíbilo se jim, že přijdou o parkoviště před domy a že palác jim zastíní byty. Souhlas se stavbou přesto dali zastupitelé.

V roce 2012 se stavebníkem uzavřeli smlouvu o podmínkách. Zpočátku si například vymínili, že město dostane náhradou za zrušené parkoviště čtyřicet míst k stání aut. Také z této dohody nakonec sešlo, obyvatelé se budou muset rozdělit o třicet míst.

Holický: Smlouvy byly pro město nevýhodné

„Samotné Piano bude mít 120 míst k parkování pod zemí. Čtyřicet míst na straně u panelového domu v projektu neprošlo z bezpečnostních důvodů. Nesouhlasila dopravní policie,“ vysvětlil jednatel firmy Piano Business Center Michal Záveský.

Ačkoliv se na radnici strhla debata kvůli tomu, jak stavebník bude snížení počtu parkovacích míst městu kompenzovat, vše vyšlo do ztracena.

„Smlouvy z roku 2012 byly uzavřeny pro město tak nevýhodně, že dnes není možné vymáhat náhradu za dvanáct míst, které činí rozdíl mezi místy uvažovanými a povolenými,“ vysvětlil náměstek českobudějovického primátora Petr Holický (ANO).

Původních 40 parkovacích míst dohodnutých s bývalými zastupiteli mělo být při zdi nejbližšího paneláku, to znamená, že by auta stála přímo pod okny bytů.

Podle Holického bylo také součástí dohody z roku 2012, že při nesplnění počtu stání bude majitel městu chybějící místa finančně kompenzovat.

Záveský k tomu podotkl, že o takové náhradě s radními vůbec nejednají. Jediné, co městu uhradili, je milionová smluvní pokuta za překročení termínu kolaudace, která měla být už loni.

Obyvatelé okolních domů se už se stavbou smířili. Přejí si, aby už kolem ní utichl hluk strojů a nákladních aut.

„Protestovat proti ní jsme měli silněji, když byla projektovou studií. Teď je všechno zbytečné, ty hory betonu už nikdo neodveze,“ řekl jeden z bývalých autorů petice proti Pianu, který si ale nepřeje být jmenovaný.