Kapela Pilot Season pokřtila nové album a jedná o koncertech v Japonsku

„Na desce jsme pracovali dva roky. Je na ní devět písní. Je to hodně různorodá směs od grunge, punku, emo až k rocku. Proti našemu předchozímu EP je to vyspělejší muzika, už to není jen taková juchajda. Hodně jsme pracovali na tom, aby každá ze tří kytar měla svoji melodii a dohromady to tvořilo složitější celek,“ popisuje bubeník Otomar Novotný.

Většinu nápadů nosí zpěvák a kytarista Aleš Stoiber. „Já s ním potom řeším aranže a dáváme vše dohromady,“ vysvětluje Novotný.

Kapela nyní zveřejnila na Youtube první píseň z nové desky. Na internetových hudebních aplikacích, jako Spotify nebo iTunes, se album objeví v nadcházejících týdnech. Muzikanti plánují natočit také dva videoklipy.

Skupina nyní pojede turné po českých klubech, v létě ji pak čekají velké festivaly. Je mezi nimi třeba i Mighty Sounds v Táboře. Muzikanti se ale podívají i do sousedních států, a ve hře je dokonce Japonsko.

„Tamní agentura zařadila naši píseň na hudební kompilaci. Vyjednává se o našich koncertech v Japonsku,“ dodává Novotný.

Zkušenosti se zahraničím už Pilot Season mají velké. Předloni odehráli několik koncertů v Kanadě, z toho tři byly na významném festivalu Envol Et Macadam v Québecu. Na hlavní scéně hráli před legendární punkovou kapelou Bad Religion. Vystoupili i ve dvou klubech a procestovali část Kanady a USA. Ze zážitků vznikl i videoklip k písni Grinding Teeth.

„Překvapilo nás, že všude znali Česko a Prahu. Na hranicích se s námi dal do řeči dokonce jeden policista a vyprávěl o krumlovském zámku a medvědech,“ líčí Novotný.

Pilot Season se původně jmenovali Another Fake Heroes, kapela vznikla na podzim 2010. Většina členů pochází z Krumlovska.

„Ještě pod starým názvem jsme nahráli poslední EP desku. Ale uvědomili jsme si, že se muzika dost změnila. Také nám trochu vadila naše pověst pankáčů, kteří se neberou moc vážně. Rozhodli jsme se proto začít od začátku s novým názvem a přibrali jsme třetího kytaristu,“ dodává Otomar Novotný.