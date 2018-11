Piráti v Budějovicích vyhlásili konkurz na svá místa v dozorčích radách

Nově vzniklá koalice ANO, Občané pro Budějovice, Čisté Budějovice a STAN a Společně pro Budějovice (TOP 09 a KDU-ČSL) nabídla Pirátům obsadit veřejné funkce v dopravním podniku, lesích a rybnících města, správě domů a teplárně. Čtvrtou nabídnutou dozorčí radu v teplárně obsadí po domluvě uvnitř zastupitelského klubu Pirátů zástupce zelených, kteří byli na jejich kandidátce v Českých Budějovicích.

Zájemci naleznou podrobné podmínky výběrového řízení na webu pirátského fóra. Kdo by chtěl být například v dopravním podniku, měl by splňovat tyto podmínky: odbornost v oboru lokální dopravy, názorovou shodu s programem Pirátů či schopnost naučit se pracovat se softwarem využívaným stranou včetně systému vykazování práce.

Při hodnocení dělá 40 procent odbornost, dále pak mezi kritéria patří třeba celkový dojem či předchozí zkušenosti.

„V dohledné době čekají zejména teplárnu zásadní strategická rozhodnutí, a proto otevření dozorčích rad městských společností zástupcům opozice hodnotíme pozitivně,“ poznamenal předseda zastupitelského klubu Pirátů Lukáš Mareš.

Není vyloučeno, že k podobnému kroku přistoupí strana i v dalších městech.

„Určitě to zvažujeme. Třeba v Písku. Zatím to vypadá, že by o to mohl být zájem,“ dodala Jana Koláříková, vedoucí personálního odboru Pirátů.