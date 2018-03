Písecký Jitex Comfort mění strategii, zaměřuje se na dražší výrobky

V současnosti na Jitex Comfort dopadá nedostatek lidí, takže klesají výrobní kapacity a zvyšuje se tlak.

„Dochází proto k přebytku poptávky po našich produktech. Díky tomu si můžeme vybírat, které výrobky chceme dělat. Snažíme se tak věnovat těm dražším s větší přidanou hodnotou,“ uvádí jednatel firmy Radek Slavíček.

Konkrétnější být zatím nechce. Loňský rok, který tuto proměnu přinesl, proto označuje za přelomový. Obrat byl zhruba 55 milionů korun a zisk by se měl pohybovat okolo nuly. Jak bude vypadat ten letošní, zatím jednatel nechce odhadovat.

„Teď se těžko věští. Současné období je pro textilní průmysl jakousi přípravou na nadcházející sezonu. Zimní oblečení se tolik neprodává a pomalu ho nahrazuje letní. Myslím, že by mohl být letošní rok lepší než ten předchozí, ale bude záležet na situaci na trhu. Důležité bude, zda se podaří podepsat některé velké zakázky, které se teď připravují. Víc ale prozrazovat nechci. Roli sehrají i kurz koruny či ceny komodit na světových trzích,“ odhaduje Slavíček.

Starost mu v současné době dělá hned několik věcí. Za největší problém považuje právě nedostatek pracovníků. V současné době jich Jitex Comfort zaměstnává 86. A dalších deset by podle Slavíčka závod uživil.

„Chybí kvalifikovaní lidé. Proto jsme se pokusili o spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou a založili Sdružení textil. Díky tomu například ve Strakonicích vznikl nový učební obor výroba textilií, který běží první rok,“ líčí Slavíček. Zaměstnávat sílu ze zahraničí zatím nechce. Bojí se nespolehlivosti a nekvalifikovanosti.

V roce 2002 byl areál pod vodou

Pod jeho vedením současný Jitex Comfort vyrábí noční i denní prádlo, oblečení pro volný čas nebo funkční oděvy. Za jednoho z největších konkurentů nyní považuje například jeden nadnárodní řetězec.

„V letákových akcích nabízí výrobky v omezeném množství barev a velikostech. Prodávají je za velmi nízké ceny, a tím deformují trh,“ vysvětluje Slavíček.

Právě český trh je pro písecký závod klíčový. V menší míře své zboží posílá i do Německa či Slovenska, kde by své působení chtěl v budoucnu rozšířit. Právě na export byla v minulosti firma orientovaná a za minulého režimu i po roce 1989 byla několikanásobně větší. V průběhu posledních zhruba dvaceti let však prošla velkými změnami.

Na přelomu tisíciletí převzala celkový podíl společnost Jitex Písek. Ve stejné době ale začaly problémy s výrobou, příliš se jí nedařilo a do toho udeřily v roce 2002 povodně.

„Areál byl pod vodou. Tří měsíce jsme stáli a nakonec před námi bylo rozhodnutí, co bude dál. Textil se proto omezil a společnost se rozdělila na dvě. Jedna měla vlastnit areál, druhá vyrábět,“ vzpomíná Jan Prokop, člen představenstva Jitex Písek.

Management byl však velmi neúspěšný, a tak podnik skončil v konkurzu. „Správce konkurzní podstaty poté převedl výrobu na pana Slavíčka. My jsme s ním uzavřeli nájemní smlouvu a umožnili mu používat značku Jitex,“ vysvětluje Prokop.

Tak se začala psát další kapitola tradičního jihočeského výrobce. Teď je Jitex Comfort jedním z padesáti nájemců v areálů, který je v současné době zaplněný z 95 procent. „Pracuje v něm stejný počet lidí jako před povodněmi. Není to mrtvý průmyslový objekt jako řada textilek a to nás těší,“ uzavírá Prokop.