Písek a německý Deggendorf spojí síť dobíjecích stanic pro elektromobily

Jihočeský kraj v současné době pracuje na projektu, který spojuje právě smart technologie a dopravu. Souvisí s elektromobilitou a napojením na sousední Německo.

„Nyní se zpracovává studie na vytvoření dobíjecí infrastruktury v regionu. Sousedíme s Rakouskem a Bavorskem, které se v tomto ohledu hodně snaží,“ uvedl písecký místostarosta a náměstek hejtmanky Josef Knot.

Na novinku by měl navázat projekt Písku a německého Deggendorfu. Obě města má v horizontu několika let spojit právě síť dobíjecích stanic, která se napojí na tu bavorskou.

Josef Knot se začal smart technologiemi zabývat před několika lety. Na setkání mimo jiné upozornil na to, že kraj může být v tomto ohledu aktivní při hospodaření s vodou a řešením energetiky v případě škol či nemocnic, podnikání či dopravy.

Příkladem v praxi je v Písku například monitorování obsazenosti parkovišť a navádění řidičů pomocí aplikace k místům, kde je pro ně nejvhodnější zaparkovat.

Kraj si nyní nechává zpracovat studii o tom, co přesně jihočeská města potřebují. Díky ní chce získat zpětnou vazbu a zjistit, jak moc jsou města v regionu připravená na chytré technologie. Výstupy by měly být hotové do konce letošního roku.

Celkem čtyři miliony korun pak byly schváleny na dotační program na podporu chytrých aktivit. Celkem deset projektů si díky němu rozdělilo 2,7 milionu korun. Zbytek peněz půjde do druhé výzvy. S projekty přišly například České Budějovice, Tábor nebo právě Písek.

Jako jednu z inspirací chytrého města Josef Knot popisoval norský Trondheim. „Vyčistili centrum od aut, ze silnic udělali cyklostezky a silně podpořili městskou hromadnou dopravu. Starostka vyprávěla, že to na počátku bylo náročné, ale teď jsou prý spokojení. Osobně jsem se tam cítil velmi dobře, protože ve městě nebyl žádný prach ani hluk,“ líčil.

S dopravou má problémy i krajské město. Podle náměstka primátora Františka Konečného budou České Budějovice za tři až čtyři roky nejchytřejším městem.

„Nikdy ale nezabráníme ranním a odpoledním kolonám, protože některé věci změnit nejdou. Město má rozlohu 55 kilometrů čtverečních, což je polovina území srovnatelných měst. Zároveň máme druhý největší stupeň automobilizace, na tisíc obyvatel připadá pět set aut. Z okolí Budějovic navíc denně dojíždí až třicet tisíc lidí,“ vyjmenoval Konečný.

Kromě zástupců měst vyprávěli o svých zkušenostech i ti, kteří sami nabízejí chytrá řešení. Mezi ně patří například společnost Incinity, jejíž projekt Invipo pomáhá řídit dopravu například v tureckém Izmiru.

„Jsme schopni informovat o tom, jaký je v současné době provoz, kde je vhodné zaparkovat nebo jaká je aktuální dojezdová vzdálenost,“ zmínil Libor Kašparovský, šéf prodeje společnosti Incinity.

ČEZ Esco se pak například zabývá energetickými úsporami budov. Řeší mimo jiné zlepšení vnitřního prostředí budov, systémy chytrého větrání, kvalitní akustiku nebo vnitřní osvětlení.