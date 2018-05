Po Vltavě i Malši poplují nové lodě, k zoo přívoz. Začala plavební sezona

Zájem o plavby roste několik let po sobě roste a menší loďky se po Vltavě z jihu Čech dostanou až do Prahy, o něco větší pak na Orlickou přehradu.

„Jen loni vzrostl meziročně počet průjezdů vodními díly nad Týnem nad Vltavou o 200 procent a všichni také registrujeme, že na řece rychle přibývá malých plavidel,“ uvedl při slavnostním zahájení sezony starosta Týna Milan Šnorek.

Od loňska je k dispozici nová plavební komora na přehradě v Hněvkovicích. Ta umožňuje 98 kilometrů dlouhou plavbu z Českých Budějovic až k Orlíku.

Přesto však provoz na vodní cestě není pro každé plavidlo. Mezi krajským městem a Týnem nad Vltavou proplují lodě až o délce 44 metrů a šířce 5,5 metru, což vychází z velikosti komor.

V Týně je ovšem stále problém s mostem, pod který se vejdou pouze lodě do výšky tři metry. Ředitelství vodních cest ho proto chce předělat na zdvihací, takže by pak mohly proplouvat i vyšší lodě.

A ani tím nemají práce na vltavské cestě končit. V budoucnu mají vzniknout velká zdvihadla na Slapech a Orlíku. Dnes zde proplují pouze lodě do hmotnosti 3,5 tuny a se šířkou tří metrů. Po úpravách by to mohla být plavidla s délkou až 45 metrů a hmotností až 300 tun. Celkové předpokládané náklady na tuto stavbu ředitelství odhaduje na 3,5 miliardy korun.

Po Malši v Budějovicích popluje Sv. Rozálie

A splavnění by se mohl časem dočkat i Jiráskův jez poblíž Dlouhého mostu v Budějovicích.

„Věřím, že projekt bude pokračovat. Lodě už plují i nad Jiráskovým jezem, což jim zpřístupňuje centrum krajského města,“ poznamenal na zahájení sezony poslanec a budějovický zastupitel Jan Zahradník.

Informace o plavbách po Vltavě, ale i na dalších místech nebo půjčovnách plavidel zájemci naleznou například na webových stránkách vltava-resotr.cz či stezkavltavy.cz.

Na letošní sezonu je každopádně v regionu připravena celá řada novinek. Jednou z největších je přívoz na Munickém rybníce, který vozí návštěvníky, ale i další zájemce z Hluboké směrem k zoo a loveckému zámku Ohrada. Svézt se tam lidé mohou od poloviny května mezi 10. až 18. hodinou.

Na Českobudějovicko a Hlubocku ovšem letos vznikly hned tři nové linky osobní lodní dopravy. Další je z nich je na trase Týn nad Vltavou přes soutok Vltavy s Lužnicí do Koloděj nad Lužnicí, na které se návštěvníci od 26. května svezou posilou Jihočeské plavební společnosti historickou lodí Pálava.

Výlet je možné spojit třeba s prohlídkou zámku Mitrowicz. Pálava bude plout v červnu o víkendech, v týdnu na objednávku a o prázdninách každý den.

„Třetí novou linkou se stane vyhlídková loď Sv. Rozálie, která bude návštěvníkům ukazovat centrum Českých Budějovic ze své paluby plující po Malši, kde bude v jejím slepém rameni od června kotvit,“ informovala Lucie Fialová za Vltava Resort.

Provozní doba plavebních komor je delší

A protože se na Vltavské vodní cestě zvyšuje počet lodí, reaguje na to Povodí Vltavy rozšířením provozní doby plavebních komor v úseku České Budějovice - Kořensko. Provozní doba je v období od 1. května do 30. září od pondělí do soboty od 8 do 12 a od 13 do 19 hodin. V neděli od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Zájemci mohou využít také mobilní aplikaci Vltava Resort, ve které najdou užitečné informaci o Vltavské vodní cestě - kontakty na obsluhu, stav hladiny a průtoky i plavební signalizaci. Najdou v ní, ale i tipy na výlet v okolí řeky s navigací.