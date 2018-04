Vysloužilý bazén v Prachaticích přestaví za 200 milionů na akvapark

Akvapark, kde návštěvníci najdou řadu atrakcí spojovaných s moderně pojatým lázeňstvím. Tak má do několika let vypadat prachatický plavecký bazén.

Je v provozu přes třicet let a zastupitelé se rozhodli, že opravy zastaralých technologií už nestačí. Areál, který ročně navštíví přes 60 tisíc lidí, potřebuje razantní proměnu.

O tom, zda si areál tak zásadní přestavbu zaslouží, se na posledním jednání zastupitelů vedly spory. Vedení města chce v následujících letech do bazénu investovat více než 200 milionů korun, což bude největší investice v posledních desetiletích.

„Nikdo nepopírá, že bazén modernizaci potřebuje. Podle mého názoru se ale nikdy žádné další etapy neuskuteční. Město nepotřebuje jedinou obří investici, ale má řadu menších problémů, které budou vyžadovat výdaje,“ varoval bývalý místostarosta města Robert Zeman (PRO Prachatice).

Ten také jako jediný hlasoval proti opravě bazénu i proti tomu, aby si město na akci vzalo 85 milionů korun úvěr.

Výhrady měl i bývalý starosta a poslanec Jan Bauer (ODS). „Je to ohromná částka, jakou město neinvestovalo zatím nikdy. Pravděpodobně to finančně asi opravdu zvládneme. Ale mnohem lépe by se mi hlasovalo, kdybych věděl, že jsme jako město nastartováni nějakým směrem. Kdyby nutnost takto do bazénu investovat zapadala do konceptu nějakého rozvoje. Mimo jiné jdeme i proti našim podnikatelům,“ připomíná Bauer.

I podle něj jsou před městem další velké výzvy, jako například otázka, jak čelit postupnému ubývání obyvatel, jejichž počet každoročně klesá o stovku.

Většina zastupitelů se ale vyjádřila pro rozšíření bazénu.

„Nedovedu si představit, že by v případě poruchy technologií neměly bazén k dispozici děti ze zájmových útvarů nebo z našich škol. I když ta částka je opravdu zajímavá,“ říká Jiří Machart (PRO Prachatice), který vede prachatický dům dětí a mládeže.

Podle místostarosty města Jana Klimeše (ČSSD) měl bazén už v době otevření v roce 1986 hodnotu 35 milionů korun a ve srovnání s tím je plánovaná investice přiměřená.

„Navíc si musíme uvědomit, že přece nechceme něco konzervovat na úrovni, která byla tehdy standardem, ale naopak musíme bazén posunout na současnou úroveň akvaparků,“ míní Klimeš.

Bazén bude zavřený do ledna příštího roku

Letos tedy čeká město investice ve výši asi 120 milionů korun, která bude zahrnovat kompletní výměnu technologií areálu a také další stavební práce. Ty jeho vzhled razantně promění.

„Půjde o výměnu dlažby v bazénové vaně, přístavbu budovy pro saunový svět a relaxační místnosti plus razantní změny ve vstupním vestibulu,“ vypočítává starosta města Martin Malý (Nezávislí) s tím, že bazén by měl v budoucnu sloužit především místním lidem a jen okrajově turistům, kteří do města přijedou.

„Cílem je, abychom mohli našim obyvatelům nabídnout služby, za kterými dnes jezdí z města za hranice nebo do sousedních měst,“ říká starosta.

Na první etapu plánovaného rozšíření bazénu si město půjčí 85 milionů korun s úrokem 0,8 procenta. Úvěr by mělo splatit do šesti let. A na další etapy bude starosta chtít využít některé dotační možnosti, v současnosti žádné k dispozici nejsou.

„Samozřejmě ale chceme pokračovat v navržených plánech a postupně připravovat další etapy,“ dodává starosta.

Práce mají začít už letos v květnu. „Nejdříve se dělníci pustí do přeložek mimo budovu bazénu. Jeho odstávka je naplánovaná na červen s tím, že do konce ledna 2019 by mohlo být hotovo. Od února by potom mohl začít zkušební provoz, který u podobných staveb trvá většinou půl roku. Ten už by ale návštěvníky neměl nijak omezit,“ vysvětluje vedoucí odboru investic Městského úřadu Prachatice Jaromír Markytán.