Novinky na koupalištích: Prachatice přihřívají vodu, Olešník má nové dno

Bazény v Táboře otevřely dřív, protože až do podzimu je vnitřní areál nepřístupný kvůli celkové rekonstrukci.

„Venkovní bazén vyhříváme na 25 stupňů, aby tam mohli jak sportovci, tak i rekreanti. Budeme se snažit ho mít otevřený, co nejdéle to půjde. Květen byl zatím fantastický, uvidíme, jak to bude vypadat v září,“ uvedl Jan Benda, ředitel Tělovýchovných zařízení města Tábor.

Jihočeská koupaliště Blatná

www.plavecakblatna.cz Borek

www.koupalisteborek.cz Borovany

www.borovansko.cz/sport České Budějovice

www.cbsport.cz/letni-plovarna Dačice

www.dasport.cz Hluboká nad Vltavou

www.obcan.hluboka.cz/node/47 Horní Stropnice

www.sportovnihala.hornistropnice.cz Jindřichův Hradec

www.bazen.jh.cz Olešník

www.olesnik.cz Písek

www.ms-pisek.cz/plavecka-zarizeni Prachatice

www.szmpt.cz/koupaliste-hulak Sezimovo Ústí

www.koupalistepohoda.cz Soběslav

www.letnikoupalistesobeslav.cz Strakonice

www.starz.cz/plavecky-stadion/plaveckyareal-venkovni Tábor

www.tzmt.cz/plavecky-stadion/otevrenyvenkovni-areal Týn nad Vltavou

www.plovarnatyn.cz Velešín

www.velesin.cz/volny-cas-18/koupaliste Větřní

www.obecvetrni.cz

Odstávka vnitřního bazénu se podle jeho slov prodlouží o měsíc, a tak se plavci pod střechu budou moct vrátit pravděpodobně až od listopadu.

V Českých Budějovicích chtějí vyjít vstříc početnějším rodinám. Letošní novinkou je možnost čerpání rodinného vstupného pro dva dospělé a až tři děti, doposud ho mohli využít jen rodiče se dvěma potomky. Vstupné na celý den pro až pětičlennou rodinu vyjde na 200 korun.

„Díky teplému počasí jsme se rozhodli od pondělí 11. června otevřít letní plovárnu už od půl desáté, zatím byla provozní doba až od 12 hodin,“ doplnil ještě ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice Tomáš Novák. Loni na venkovní plovárnu dorazilo zhruba 39 tisíc lidí.

Také v okolí krajského města jsou už venkovní areály otevřené, například v Hluboké nad Vltavou či přírodní koupaliště na Borku a v Borovanech, kde se návštěvníci koupou ve vodě bez chlóru.

Poslední sezonu bazénu bez zastřešení mají ve Vimperku. Na střechu si město půjčuje 110 milionů korun. Už na začátku září se má stavební firma pustit do práce, do té doby bude pro návštěvníky vše při starém.

Investuje se i v nedalekých Prachaticích, v tomto případě do vnitřního bazénu. Venkovní koupaliště Hulák se ale díky tomu může pochlubit vyhřívanou vodou.

„Vzhledem k odstávce krytého bazénu přihříváme vodu na 23 až 24 stupňů. Máme otevřeno každý den,“ nastínila správkyně Radovana Kutláková. Letos tu mají připravené pro návštěvníky čtyři speciální prázdninové soboty 14. 7., 21. 7., 4. 8. a 18. 8.

„V těchto dnech si lidé vyzkoušejí od 11 hodin potápění s kyslíkovým přístrojem za dohledu instruktora, cvičení na hudbu a od tří hodin odpoledne si poslechnou kapelu, to vše v ceně vstupného,“ poznamenala Kutláková.

Loni v červenci otevřeli ve Větřní nové koupaliště, jehož bazén o rozměrech 28 krát 25 metrů patří k největším na Českokrumlovsku. Sezonu zahajuje později: od 15. června, a oproti loňsku zdražilo město celodenní vstupné o deset korun.

„Zvelebili jsme okolní prostředí koupaliště, máme hned vedle nové sportoviště s umělým trávníkem a hřiště pro děti. Také jsme zjednodušili tarify vstupného a nabízíme celodenní vstupné jen ve dvou variantách. Návštěvníci od 15 do 60 let zaplatí 70 korun na celý den, senioři a menší děti platí 50 korun,“ upřesnil vedoucí bazénu Jiří Kubík. Bezbariérový areál je otevřený denně od 10 do 20 hodin.

Nové dno má bazén v Olešníku na Českobudějovicku. Jak oznámil starosta obce Jaroslav Pavlica, práce už jsou hotové a o víkendu se začal venkovní bazén o rozměrech 50 krát 25 metrů napouštět.

„Potrvá to zhruba tři dny, tak věřím, že se veřejnosti otevře už v týdnu, ale pevný termín nemáme. Obec za opravu dala několik set tisíc korun. Jinak vše zůstane při starém, otevírací doba bude opět od 10 do 20 hodin,“ vysvětlil Pavlica.

Starosta doufá, že teplé počasí vydrží, ale předpovědi pro Jihočeský kraj se v první polovině tohoto týdne spíše přiklánějí k ochlazení.