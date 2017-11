Muž falšoval faktury, jedno auto prodal i třikrát. Dopadli ho v Maďarsku

Od roku 2002, kdy Vobořilovi budějovický krajský soud uložil 10 let nepodmíněně, se odsouzený muž skrýval před nástupem trestu v zahraničí. Po jeho dopadení speciálním policejním komandem před koncem loňského roku v Maďarsku soud otevřel celý proces znovu od začátku.

Podle obžaloby Vobořil podváděl v letech 2008 až 2009 při prodejích osobních i nákladních aut. Odběratelům, vesměs leasingovým společnostem, způsobil škodu nejméně za 24 milionů korun.

Státní zástupce Radovan Klimeš ho viní, že jako ředitel autosalonu na českobudějovické Pražské ulici zaměřeného na vozy značky Daewoo, kterou provozovala jeho rodinná firma Pavos, falšoval faktury, prodával fiktivní zboží, manipuloval s cenami a neplatil za odebrané zboží. V jednom případě prodal podle spisu jeden a ten samý vůz třem zákazníkům najednou.

V době, kdy byla společnost ve ztrátě, utrácel firemní peníze za drahá auta, herny, cesty do zahraničí či dovolené v Thajsku, kde navštěvoval s manželkou kasina.

Připadal jsem si jako král, vypověděl obžalovaný

Muž, jenž má jen základní vzdělání a na kontě neměl žádné peníze, dokonce rozjížděl koncem 90. let byznys s motorestem Česká Sibiř v Miličíně a plánoval nakupovat další nemovitosti. Autosalon rozšiřoval také do Prachatic a do Nového Vráta u Českých Budějovic.

„Sám si dnes své chování nedovedu vysvětlit. Prostě jsem si tehdy připadal jako král. Pohyboval jsem se ale na tenkém ledě,“ řekl soudu dnes 47letý obžalovaný.

Přiznal, že skončil podnikání, podle svých slov s holým zadkem, a dnes nemá žádný majetek.

Za potíže firmy Pavos, ve které byla jednatelkou jeho žena, protože Vobořil jako už jednou odsouzený podvodník podnikat nesměl, mohl podle něj částečně importér korejských vozů. Diktoval mu prý odběry zboží a k některým autům nepřidával při jejich dodání technické průkazy. Ty posílal až po potvrzení prodeje. Kupující je pak dostávali se zpožděním. Další vinu svádí obžalovaný na nového jednatele, který rodinný podnik přebíral koncem roku 1999.

Vobořilova manželka dostala v roce 2002 za podvody pětiletý trest. Samotný Pavel Vobořil žil několik let pod cizí identitou na Ukrajině, kde ho v roce 2010 zadržela místní policie, ale tamní soud ho propustil na svobodu.

Ke kauze vypovídala u policie stovka svědků a několik znalců z oboru ekonomiky. Oproti původnímu požadavku upustil obžalovaný od jejich předvolávání k soudu. Předseda senátu Ondřej Círek bude proto postupně číst jejich výpovědi z přípravného řízení. Soud má podle plánu pokračovat do konce měsíce.