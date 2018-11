V Prachaticích se lidé loučí s vojákem, který padl v Afghánistánu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Už po jedenácté hodině přicházeli na prachatický hřbitov smuteční hosté. Jsou jich desítky a přinášejí květiny a věnce.

Na obřad přijeli i příslušníci Armády ČR. Dopravu u hřbitova řídí policisté a směřují auta na provizorní parkoviště na travnatém prostoru.

Obřadní síň je přístupná jen pro nejbližší. Otevřela se krátce po půl dvanácté.

Ostatní lidé stojí před ní, přicházejí další. Celkem jich je zhruba dvě stě. Poslední rozloučení s Tomášem Procházkou bude ven přenášeno pomocí reproduktorů.

Před začátkem obřadu přeletěly nad hřbitovem gripeny, ale kvůli mlze byly jen slyšet. Pak zazněla skladba Wish You Were Here od kapely Pink Floyd.

Útočník podle něj necílil primárně na české vojáky

Tragédie, při níž prachatický rodák zahynul, se stala na základně Šindánd v afghánské provincii Herát, která je rozdělená na několik malých. Čeští vojáci se vraceli na svou základnu, když proti nim najednou začala střelba ze vzdálenosti asi 80 metrů z ruční zbraně M-14.

„Část naší jednotky vykonávala rutinní činnost na základně, jela převzít materiál pro dostavbu základny. Po převzetí se vydala zpátky ke své základně, kde bydlí. Při návratu na základnu byla vedena střelba,“ popsal situaci náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Útočník podle něj necílil primárně na české vojáky, ale na příslušníky koaličních sil. Po útoku byl zajat.

Tomáš Procházka vstoupil do armády v roce 2002. Nejprve působil jako řidič u 4. brigády rychlého nasazení, o dva roky později nastoupil ke kynologům. Podílel se na výcviku desítek psů. Byl na čtyřech zahraničních misích, kromě Afghánistánu také v Iráku a dvakrát v Kosovu.

Procházka žil s rodinou v Hrádku nad Nisou, ale narodil se v Prachaticích 19. prosince 1976.