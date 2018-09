Německá policie našla v lese ostatky ženy. Domnívá se, že žila na Šumavě

Němečtí policisté nalezli loni v únoru ostatky lebky u bavorského města Řezno. Po detailním prozkoumání vědci přišli na to, že šlo o ženu, která se narodila na začátku čtyřicátých let a zemřela na konci let šedesátých. Podle znalců žena pravděpodobně strávila dětství na Šumavě.