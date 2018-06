Policie obvinila řidiče autobusu kvůli nehodě, při níž zemřel cestující

Tragická nehoda se stala ráno 30. listopadu poblíž Ločenic na lince Besednice - České Budějovice. Sněžilo a na silnici bylo náledí.

Sedmačtyřicetiletý řidič jel tehdy po silnici z Ločenic na Mokrý Lom. „Nepřizpůsobil rychlost autobusu stavu a povaze vozovky a panujícím meteorologickým podmínkám. Dostal smyk a sjel do pravého příkopu,“ popsal policejní mluvčí Jiří Matzner.

Mimo silnici autobus, v němž jelo třináct lidí, narazil pravým bokem do vzrostlého stromu. Jeden z cestujících vypadl z okna a na následky zranění zemřel. „Při střetu utrpěl těžká mnohačetná poranění neslučitelná se životem a bohužel zemřel přímo na místě nehody,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Další čtyři lidé se těžce zranili a šest utrpělo lehká zranění. Na autobusu byla způsobena škoda ve výši dvou milionů korun.

Českobudějovický vyšetřovatel v pátek obvinil řidiče linkového autobusu, a to z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Šofér může jít do vězení na dva roky až osm let, nebo na tři až deset let v případě, že způsobil smrt v následku toho, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání.

Policisté obvinění zatím neupřesnili, řidič zůstává na svobodě.

Nehoda autobusu u Ločenic (30. 11. 2017)