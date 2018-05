Sebevrah skočil do řeky a plaval k nebezpečnému jezu. Policisté ho zachránili

Svou sebevraždu se muž rozhodl nahlásit na lince 158, a tak k řece Otavě ihned vyrazila hlídka. Policisté muže ze Strakonic viděli, jak sedí nad jezem Na Křemelce.

„Poté, co se hlídka k muži přiblížila, skočil do vody a začal plavat přímo k nebezpečnému jezu, který si v minulých letech vyžádal již několik životů. Policisté neváhali a skočili za mužem do vody. Muž v těsné blízkosti jezu přestal plavat a začal se topit. Po chvíli zmizel pod hladinou,“ popsala mluvčí strakonických policistů Jaromíra Nováková.

Policisté připlavali k tonoucímu muži, vytáhli jeho hlavu nad hladinu a společně plavali ke břehu. Záchranu jim ztěžovala studená voda, mokré oblečení i nebezpečí spodních proudů. Nakonec se jim podařilo muže vytáhnout na břeh.

„Nejprve nejevil žádnou aktivitu. Po chvíli otevřel oči a začal s hlídkou komunikovat. Včasná pomoc policistů mu zachránila život. Vzhledem k tomu, že byl muž pod vlivem alkoholu, byl převezen na protialkoholní stanici a následně byl předán do rukou zdravotníků,“ uvedla Nováková a dodala, že zachráněnému naměřili přes dvě promile.