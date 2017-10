Elitní policisté soutěžili v odhalování teroristů a záchraně rukojmí

Simulace skutečných zásahů připravili pro své kolegy policisté z Jihočeského kraje. Účastníci museli zneškodnit výbušninu umístěnou uvnitř přehrady nebo odhalit teroristy a zachránit rukojmí držené v opuštěném areálu bývalé léčebny v Hrudkově.

„Při akci na přehradě museli traverzovat a pak se vydali do útrob elektrárny. Tam bylo potřeba pomocí desetimístného kódu znemožnit odpálení nálože. V opačném případě by bylo po akci, protože by prostor zatopila voda a všichni by se utopili,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Pak měl plně ozbrojený tým dvacet minut, aby zdolal přibližně 650 schodů, přičemž musel vynést batoh s toxickou látkou o váze 40 kilogramů. „Po zdolání takového úkolu bylo ve tvářích členů jednotek vidět, jak moc je náročný,“ podotkl Matzner.

Upozornil, že takový druh soutěže se uskutečnil vůbec poprvé. „Jindy se také slaňuje a střílí, ale tady kolegové připravili komplexní úkoly, aby to vypadalo co nejvíce jako při reálné akci,“ dodal mluvčí.

Soutěže se zúčastnilo deset týmů - sedm krajských zásahových jednotek, Útvar rychlého nasazení a dva týmy ze Slovenska.

Zvítězil tým policejního ředitelství hlavního města Prahy, druzí skončili členové zásahové jednotky z Bánské Bystrici a třetí družstvo z Hradce Králové.