Policista zachránil život motorkáře, který po střetu s autem nedýchal

Nehoda se stala loni v dubnu. „Uslyšel jsem ránu, šel jsem se podívat ven a tam už doutnalo auto, z dálky jsem viděl ležet tělo na vozovce,“ vypráví čtyřiačtyřicetiletý David Hrádek. Mezitím přijížděly k nehodě další vozy.

Nikdo však nevystoupil, aby poskytl pomoc, a tak se do záchrany dal sám Hrádek.

„Nejdříve jsem zkontroloval auto, které už začínalo hořet. V něm lidé naštěstí nebyli. Za autem ležel motorkář v bezvědomí, pod ním se zvětšovala louže krve z otevřené zlomeniny na noze. Na pomoc mi nakonec přišel jeden muž, s ním jsme zastavili krvácení z nohy a obnovili dýchání zraněného,“ pokračuje zachránce.

V tu chvíli hořelo celé auto, a tak museli motorkáře odtáhnout dál, ten měl mimo otevřené zlomeniny i škaredě zlomenou pažní kost. Raněného drželi při vědomí a čekali na příjezd záchranné služby.

S motorkářem je nyní David Hrádek v kontaktu. „Našel si moji adresu a po roce od nehody mě přijel navštívit. Omlouval se, že se rok neozval. Byl dlouho v nemocnici, kde prodělal náročnou rehabilitaci, část nohy mu doktoři museli amputovat. Domluvili jsme se, že se každý rok v den nehody sejdeme v Bystřici,“ vypráví.

Duchapřítomné a obětavé počínání Davida Hrádka nezůstalo bez povšimnutí. Nedávno dostal policista medaili od ministra vnitra Jana Hamáčka za druhé místo v kategorii Čin roku při vyhlašování nejlepších policistů roku 2017. Jako hrdina se prý ale necítí. Je přesvědčený, že stejnou pomoc by poskytl kdokoliv jiný na jeho místě.

„Jen mě zarazilo, že z přijíždějících aut nikdo nevystoupil, asi nevěděli, co se děje. Na předávání v Praze jsem se setkal i se zachráněným mužem, asi hodinu jsme si povídali. Říkal mi, jak se vrátil na půl úvazku do práce, má speciálně upravené auto a snaží se vrátit do normálního života,“ líčí Hrádek.

Přestože pracuje patnáct let u policie, byla to jeho první zkušenost se záchranou života. „V práci jsme samozřejmě absolvovali různá školení na první pomoc, ale když je situace reálná pod návalem stresu, tak je to úplně něco jiného. Nikdy na ten den nezapomenu,“ říká.

Díky sociálním sítím se o jeho ocenění dozvěděli lidé v Nové Bystřici, gratulovali mu a poznávali jej na ulici. Policista se dříve živil jako profesionální žokej, startoval i na největších českých závodištích v Pardubicích nebo v Praze.

„Bavilo mě to, ale pak přišla žena, děti a potřeboval jsem se usadit. U policie je jistota zaměstnání i peněz. Navíc je to rozmanitá práce, kde jednám každý den s jinými lidmi,“ dodává David Hrádek.