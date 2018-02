„Posudek“ ohrožuje stavbu multifunkčního centra v Českých Budějovicích

Když na sebe dáte dokumenty ke stavbě Multifunkčního centra Dlouhá louka, budou měřit 1,3 metru. Stačí ale proti tomu předložit deset listů a do detailu vypracovaný projekt se začne naklánět.

Tak lze vyobrazit dění při jednání budějovických zastupitelů. Město už soutěží a hledá stavitele areálu, který nahradí starou sportovní halu. Přesto je ale projekt stále výbušný.

„Prosím, aby vedení radnice neudělalo chybu. V tomto městě stačí takhle cvrnknout prstem a dobrý projekt se skládá k zemi. Pevně věřím, že se snad tuhle halu podaří dokončit,“ upozornil před časem opoziční zastupitel Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Na jeho slova ani ne po dvou měsících zčásti došlo. Do e-mailové pošty zastupitelů dorazil od radního Miroslava Jocha (ČSSD) dokument o 19 stránkách s názvem Oponentní posudek projektu na výstavbu haly Centrum sportů.

Autorem je soudní znalec František Postl. Porovnává současný stav se zadáním a nalézá celou řadu odchylek. Podle dokumentu nejsou dostatečně řešena vyhrazená parkovací místa pro sportovce, uvnitř nejsou čtyři velkokapacitní šatny a v hale se neuvažuje o celoročním provozu restaurace.

Vážnosti materiálu přidalo i to, že je na jeho začátku napsáno, že je jeho zadavatelem budějovický náměstek primátora Petr Holický (ANO). Ten to však odmítl.

„Nic takového jsem nezadal. Nemůžeme to brát ani jako oficiální oponentní posudek, ale spíše jako jeden z mnoha pohledů a názorů na projekt. Tím, jak se jedná o naprosto zásadní investici, se s tím můžeme setkávat,“ reagoval Holický.

Autor dokumentu František Postl požádal, aby s jeho zprávou předstoupila na jednání zastupitelka Eliška Richtrová (nezávislá, zvolena za ANO).

„Pan Postl je také sponzorem a dlouholetým fandou volejbalistů Jihostroje. Upozorňuje například na to, že podle zadání má být podlahová plocha 48x29, ale v projektu je to 44x27 metrů,“ sdělila Richtrová.

„Posudek“ pracuje se zadáním z roku 2010 a 2013

Dále podle údajů z dokumentu uvedla, že je naopak v projektu v přepočtu na kapacitu stadionu až příliš mnoho toalet a pisoárů.

Některé zastupitele její vystoupení rozčílilo. „Vypadá to, že jste expert na lepené konstrukce, protože víte, že nevyhovují. Jste asi i expert na statiku a urbanismus. Dělali jsme prezentace pro zastupitelské kluby, kde jste si mohla zjistit přesné informace. Některé názory, že to nesplňuje parametry pro mezinárodní zápasy, to je opravdu hodně ujeté. To jsou základní podmínky. I Český volejbalový svaz připomínkoval dokumentaci a hala splňuje všechny podmínky,“ reagoval náměstek primátora František Konečný (ANO).

„Posudek“ pracuje se zadáním z roku 2010 a 2013. To jsou odlišné projekty, kdy město počítalo s výstavbou Centra halových sportů a vypsalo také architektonickou soutěž. Tuto akci se ale po problémech se soutěží nepodařilo dotáhnout.

„Nechceme, aby se podobný scénář opakoval znovu. I proto věřím, že se sejdou zástupci zastupitelských klubů s projektantem, abychom mohli dostat odpovědi na některé věci, které se v tom dokumentu objevily,“ reagoval bývalý primátor a zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Projekt Multifunkčního centra Dlouhá louka je ve fázi výběrového řízení na zhotovitele. „Blížíme se ke konci prvního kola, které je kvalifikační, komise ho vyhodnotí a začne druhé, kde už budou uchazeči dávat cenové nabídky,“ upřesnil Holický.

Odhadovaná cena za stavbu je minimálně 300 milionů korun. Pokud nenastanou komplikace s odvoláními proti výsledkům, může na konci jara začít demolice staré haly.

Projekt nechal zpracovat Volejbalový klub Jihostroj České Budějovice a poté dokumentaci městu předal jako dar.

„I z tohoto pohledu je zřejmé, že klub jako zadavatel projektu hodně hlídal, aby všechny parametry splňovaly požadavky. Opakovaně jsme se sešli se zástupci ostatních klubů, které halu využívají. Silně jsou tam zastoupení například florbalisté, zapracovali jsme i některé jejich připomínky,“ reagoval Martin Krupauer, který vede Atelier 8000.

Podle jeho návrhu má centrum vyrůst. Hlavní aréna bude mít sedadla pro 2 300 diváků, podle akce se číslo může měnit. Uvnitř bude 12 šaten, dvě budou komfortnější, jedna pro hostující týmy, druhá pro volejbalisty.

Na tribunu povede osm vstupů. Součástí bude jedna menší hala pro 260 diváků. Už se ale nevejde atletický koridor, který zřejmě vyroste u haly při ZŠ O. Nedbala ve Čtyřech Dvorech.