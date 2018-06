Počet prasat v kraji se snižuje. Chovatele trápí nízká výkupní cena masa

11:29 , aktualizováno 11:29

Část jihočeských chovů hospodářských zvířat musí postupně omezovat své kapacity. Ubývá hlavně prasat. Jen za posledních deset let je jich v kraji o 200 tisíc kusů méně. Kromě vyklizení vepřína v Letech za to může klesající výkupní cena a investice do technologií, na které nejsou peníze.