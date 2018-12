Zvedl se asfalt a budějovickou ulicí se valila voda

Zhruba kolem úterní 22. hodiny se na Vrbenské ulici v Českých Budějovicích zvedl asfalt a zpod něj se vyvalila voda.

Pod silnicí v městské části Suché Vrbné prasklo potrubí o průměru 300 milimetrů na hlavním vodovodním řadu.

Obyvatelům okolních domů zhruba dvě hodiny netekla voda.

„Stále bez vody je jedna ubytovna a jedna firma,“ sdělila pak ráno mluvčí vodohospodářské společnosti Čevak Jitka Kramářová.

„Na místě pracují technici. Pokud vše půjde dobře, do večera by to mohlo být opravené. Ale zatím nevíme, jak velká je závada. Uvidíme až se k tomu prokopeme,“ doplnila Kramářová.

Část Vrbenské ulice u křižovatky s Vodní tak bude celou středu neprůjezdná.