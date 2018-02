Předzahrádky v centru Budějovic otevře ten, kdo nabídne víc peněz

„V případě více provozoven v jedné nemovitosti se stanoví úhrada za užívání touto formou. Znamená to, že žadatelé předloží svoji nabídku v uzavřené obálce na magistrát města, odbor správy veřejných statků, číslo dveří 227 do 15. března do 12 hodin,“ upřesnil náměstek primátora Petr Podhola.

Minimální nabídnutá cena musí ovšem být 10 korun za metr čtvereční a den. To je základní sazba v ceníku pro historické centrum Budějovic v případě, že je předzahrádka na pevné podestě. Pokud je na chodníku, je to pět korun za metr a den.

Zahájení sezony restauračních zahrádek je v krajském městě letos stanoveno na 1. dubna. Příslušnou dohodu město uzavře se žadatelem, který nabídne vyšší částku. Tento postup radnice neuplatní v případě, kdy vlastník nemovitosti, v níž je více provozoven, sám upřednostní jednoho z žadatelů.

„Očekáváme, že se na obálkovou metodu může dostat ve dvou až třech případech,“ dodal Podhola.

Mimo historické jádro platí restauratéři o něco méně. Za předzahrádku s podestou sedm korun za metr a den, bez podesty tři koruny s tím, že po ukončení otevírací doby musí provozovatel všechny židle i stolky uklidit.