Primátorem Budějovic je opět Svoboda. Prioritou zůstává doprava, řekl

Místa v jedenáctičlenné radě si strany a hnutí rozdělí v poměru 5, 4, 1 a 1. Zvýší se počet náměstků ze čtyř na šest.ANO a Občané pro Budějovice(OPB) mají po dvou a zbývající dva subjekty vždy jednoho.

Poslední čtyři roky byli na radnici čtyři náměstci a jeden uvolněný radní. V nové koalici uvolnění radní nebudou, bude ale uvolněný člen zastupitelstva ve výboru pro veřejnou správu a IT.

Zvýšení počtu náměstků hned začala kritizovat opozice kvůli finančním výdajům radnice. Členové koalice však tvrdili, že chtěli ve vedení města odrážet výsledek voleb.

„Před deseti lety byl primátor a tři náměstci, agendu, kterou dnes rozdělujete mezi sedm lidí, zvládali lidé čtyři. To navyšování je naprosto nesmyslné, neekonomické a neefektivní rozhodnutí,“ řekl Martin Kuba z opoziční ODS.

Prvním náměstkem primátora byl zvolen Juraj Thoma z OPB, dostal 31 hlasů, proti bylo devět zastupitelů, zdrželi se tři.

Za ANO zůstávají náměstky František Konečný a Petr Holický, oba získali 30 hlasů. Dále zastupitelé zvolili za náměstky Ivo Moravce (OPB), za Společně pro Budějovice Tomáše Bouzka (TOP 09), za Čisté Budějovice se STAN Viktora Vojtka (STAN).

Svoboda uvedl, která oblast by se měla stát pro následující čtyři roky jednoznačnou prioritou města. „Pro České Budějovice je to doprava, doprava a znova ještě jednou doprava. To znamená dálnice D3, stavby navazující jako obchvat města. A samozřejmě chceme řešit i parkování ve městě,“ prohlásil primátor.

Koalice připravuje parkovací dům i nová záchytná parkoviště, chce také zklidnit dopravu na náměstí.