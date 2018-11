Mezi sídlišti Vltava a Máj se počítá s parkovacími domy, říká primátor

„Rádi bychom sem stromy dostali. Příští rok tady klidně mohou být,“ věří 58letý Jiří Svoboda, který zahajuje své druhé volební období ve vedení krajského města.

Pojďme se krátce podívat do roku 2014. Z té doby si vzpomínám na jednu stále aktuální věc, kterou je váš slib, že vrátíte Motor do extraligy, což se nestalo.

Udělali jsme pro to maximum možného. Myslím, že jsme se významně podíleli na stabilitě Motoru a posílení jeho podmínek, protože působí v městské hale. Rozpočet má téměř extraligový. Teď je to na hráčích. Vždy chybí už jen ten poslední krůček. Jednou už to musí vyjít. Byl jsem dost zklamaný ze závěru loňské sezony, protože celým ročníkem prošli jak nůž máslem. Chce to taky trochu sportovního štěstí. My se snažíme, aby sportoviště splňovala kritéria pro nejvyšší soutěže, což platí i pro fotbal a volejbal.

Jak podpora v uplynulém období vypadala?

Dlouhodobým problémem jsou parametry sportovní haly. Vypsali jsme soutěž na stavbu nového multifunkčního centra, nicméně cena předčila naše možnosti a museli jsme ji zrušit. Nejsme daleko od zahájení akce, jde o otázku pro rozpočet příštího a přespříštího roku. Chceme co nejméně zasáhnout do aktivit uživatelů haly. U fotbalového stadionu se každý rok rekonstruuje nějaká část včetně tribun a zázemí. U hokeje jde o drobné úpravy. Plánujeme ale rozšíření k letnímu kinu a v prvním patře směrem k řece, kde narážíme na negativní stanovisko odboru životního prostředí.

Podle náměstka Františka Konečného ale došlo k ústní dohodě s odborem životního prostředí. Mohli bychom se tedy během čtyř let rozšíření dočkat?

Já věřím, že ano. Vymýšleli jsme zalévání trávníků v dotčeném místě, aby bylo možné se do akce pustit. Je šance, že to projde. Dokud nebude vysoutěžena, tak nelze mluvit o ceně. To jsme si užili u Multifunkčního centra Dlouhá louka. Cena stavebních prací se, bohužel, mění směrem nahoru.

Máte představu, kdy by mohla nová hala vznikat?

Já bych rád, aby stavba začala s ukončením volejbalové sezony, což je odhadem v červnu příštího roku.

Nicméně, podmínek a požadavků okolo projektu ze strany koaličních partnerů je poměrně dost.

Stát se může cokoliv, ale všechno začíná rozpočtem. Na halu plánujeme určitou částku a o podmínkách jsme se bavili při koaličních jednáních. Projekt čekají dílčí úpravy. Nejzásadnější, která cenu může snížit v řádu desítek milionů, je chlazení. Pak jsou tam nějaké návrhy na změny z hlediska občerstvení či šaten. To jsou věci řešitelné úpravou projektu v průběhu stavby.

Úpravy projektu nejsou finančně nijak významně nákladné?

Na to je zvláštní kapitola v rozpočtu, kde se s tím počítá. Neznamená to výrazné navýšení ceny.

Na rozdíl od hokejové haly máte v tomto případě o financování jasnější představu. Jen pro připomenutí, město bylo připraveno investovat 312 milionů korun bez DPH, ale nejnižší nabídka v soutěži byla 489 milionů.

Musí se rozložit do období dvou let. Předpokládáme, že bychom získali částečnou dotaci. Jednali jsme v tomto směru, když zde byla na výjezdu vláda. Jsou možnosti, jak získat prostředky v řádu desítek milionů korun, které by mohly vykrýt rozdíl mezi námi předpokládanou cenou a tou, která vyšla ze soutěže.

Přesuňme se od haly o kousek dál k parkovišti na Dlouhé louce, odkud chcete vyhnat kamiony. Kdy by se tak mohlo stát?

Záleží na spolupráci s Jihočeským krajem. Už jsme první krok udělali, u kruhové křižovatky jsme vypověděli smlouvy provozovatelům. Prostor se bude upravovat pro stání aut. Kraj dostal na letišti pozemky, kde bude odstavná plocha pro kamiony, aby se poblíž centra navýšila kapacita parkování.

Kdy by tedy kamiony mohly zmizet?

Byl bych rád, kdyby to bylo v průběhu příštího roku. Záleží na součinnosti s krajem. Jsem přesvědčen, že v roce 2020 tam už nebudou.

Problémy s parkováním jsou i na sídlištích, čemuž se chcete podle koaliční smlouvy věnovat. Sám na Máji bydlím, takže vím, jak je složité tam najít místo.

Já bohužel taky. Ne že by to tam bylo špatné, ale bohužel říkám právě z hlediska parkování. Prostoru není mnoho. Nabízí se v místech mezi sídlišti Vltava a Máj, kde se výhledově počítá s výstavbou parkovacích domů. Ty dnes nejsou nijak extrémně nákladné. Každé čtvrté auto teď na Máji parkuje na hraně nějakých předpisů a zákonů. Já když přijedu v devět večer domů, tak musím mnohdy stát třeba před multikinem. Situace se zhorší, až obchody svá parkoviště zavřou, jak už se někde děje.

Vy sám parkujete častěji na Máji, kde bydlíte, nebo jezdíte na chalupu za Budějovice?

Snažím se tady auto moc nenechávat. Přiznám se, že jezdím autem, a ne městskou hromadnou dopravou, protože honím čas. Přes léto a teď jsem byl na chalupě, ale většinu času trávím v Budějovicích. Někdy spím tady, někdy tam.

U dopravy by mě také zajímalo, jak ji plánujete zklidnit na náměstí.

Lze toho docílit několika způsoby. Dopravu ale můžeme zmírnit snížením počtu parkovacích vozidel v okamžiku, kdy budeme mít náhradní kapacity. Vhodné by bylo zamezit průjezd ze Sadů přes náměstí a Biskupskou ulicí. Uvažovali jsme o změnách v ulicích Biskupská a Františka Antonína Gerstnera, aby se řidičům nevyplatilo si to zkracovat přes náměstí, protože by do těchto ulic nemohli. To jsou ale spíše věci na náměstka Františka Konečného, který má dopravu na starost.

Co se dá řešit mnohem rychleji, je otázka zeleně na náměstí.

Ano, tuhle věc řešit lze. Rádi bychom sem zeleň dostali. Stromy v kontejnerech jsou věc, která nikomu nevadí. V roce 2019 tady klidně zeleň může být. Stromy jsou předpěstované ve velkých kontejnerech a funguje to dobře i v jiných městech, kde je silná památková ochrana, což je i náš případ.

Dalším dlouhodobým tématem v otázce práce s veřejným prostorem je využití řek.

Něco se už udělalo. Letos jsme otevřeli dvě malé plážičky na Vltavě. Chceme v tom pokračovat a Sokolský ostrov či Háječek zkultivovat, aby bylo možné je využívat pro městskou rekreaci, což platí i pro Malši.

Dal by se v centru města zlepšit přístup k řece?

Myslím, že ano, ale břehy jsou Povodí Vltavy. Po dohodě s nimi by to bylo možné. Souvisí to i s rekonstrukcí letního kina. Je tady také hvězdárna, která s pozemky patří kraji, takže jde i o spolupráci s ním.

Jak se díváte na participativní rozpočet?

Nemáme s ním problém, spíš si říkáme, s jakou částkou začít. Rádi bychom občanům nabídli, ať si z nějakého portfolia vyberou, do čeho by peníze investovali, i když to budou menší záležitosti, jako úpravy parků, lavičky, sportoviště nebo právě přístup k vodě.

Jaká je vaše představa?

Když jsme se o tom bavili, tak částka byla poměrně vysoká. Myslím, že bychom mohli jít do jednotek milionů. Někde začneme a uvidíme, jak se osvědčí.

V návrhu rozpočtu pro příští rok to není, takže se dočkáme v roce 2020?

Návrh je určitý plán, který se každý měsíc aktualizuje. Nikdy se nepodařilo proinvestovat z různých důvodů to, co se naplánovalo. Jak začne nový rok, tak nám zbývají prostředky, které do rozpočtu zapojujeme. Dovedu si představit, že bychom tímto způsobem mohli část do toho zapojit. Teoreticky by se to dalo stihnout už příští rok.