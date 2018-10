VIDEO: Nejmodernější tomograf vyšetří celého pacienta za deset sekund

„Letos je to přesně čtyřicet let, co se v Hradci Králové otvíralo první CT v republice. Ten stroj jsem viděl jako student a skenoval pouze ve dvou vrstvách. Ty byly třináctimilimetrové a skenování trvalo 14 až 18 minut. Tento stroj je schopný udělat tři rotace za sekundu, celého pacienta tak vyšetříme za deset sekund,“ srovnal primář radiologického oddělení českobudějovické nemocnice Petr Lhoták.

Špičkovým CT skenerem mohou lékaři provádět celotělová, neurologická a kardiologická vyšetření s kompletním angiografickým zobrazením cév. „Systém je také vybaven softwarem pro dynamická vyšetření a softwarem pro virtuální kolonoskopii,“ popsal Lhoták.

CT je opatřeno i nezávislým zaměřovacím zařízením a systémem pro synchronizaci dýchacích pohybů s ozařovačem pro plánování radioterapie onkologických pacientů.

„Celková cena CT včetně diagnostické stanice a příslušenství byla necelých 31 milionů korun. Pořídili jsme ho s pomocí evropské dotace ve výši 85 procent, zbytek zaplatil Jihočeský kraj,“ řekl ředitel úseku ostatních zdravotnických oborů nemocnice Jaroslav Novák.

Je to už druhé CT podobných kvalit, vybavení a technických možností, které největší nemocnice v kraji vlastní. První nové „cétéčko“ tu pořídili před třemi lety a obě budou plně vytížená.

„Neustále cítíme přetlak pacientů. Nárůst je strmý i přesto, že všechny nemocnice v kraji jsou už vybaveny touto technikou, která je pro pacienta nejméně zatěžující. Ještě před sedmi, osmi lety jsme prováděli ročně sedm, osm tisíc CT vyšetření, ale s rozvojem specializované centrové péče v naší nemocnici jsme loni provedli už 21 450 vyšetření,“ vyčíslil Novák.

Dodal, že urgentní vyšetření tu provádějí ihned, ale na plánovaná pacienti čekají i dva měsíce. Přitom vedení nemocnice doufá, že díky nepřetržitému provozu druhého rychlého CT se podaří dlouhé čekací doby zkrátit.

Přitom nový špičkový celotělový skener, jehož provoz budějovická nemocnice před pár dny slavnostně zahájila, není jedinou posilou jejího vytíženého radiodiagnostického pracoviště.

Letos tam pořídila ještě čtyři pojízdné digitální rentgenové přístroje, díky nimž je možné pacienta vyšetřit přímo na lůžku. To je důležité především u nemocných hospitalizovaných na JIP a na ARO.

Dalším novým přístrojem je mobilní rentgenový přístroj C-rameno, který slouží například v traumatologii při kontrole zákroků na sále. Celková hodnota všech těchto nových přístrojů je sto milionů korun.