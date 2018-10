Učni v Kaplici protestovali proti ředitelce školy, šli ke starostovi

Zvuk píšťalek a transparenty s nápisy Lovčí nechceme. Asi sedmdesát učňů se v pátek ráno rozhodlo protestovat proti nové, již zvolené ředitelce Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště.

Zdeňka Lovčí do funkce nastoupí od listopadu. Za úkol bude mít přivést do lavic více žáků, protože v posledních letech zájem o školu výrazně klesal.

Průvod vyšel v osm hodin ráno z učiliště v Pohorské ulici. Mladí účastníci drželi v rukou nakopírovaná prohlášení, jeden výtisk chtěli odevzdat starostovi Kaplice Pavlu Talířovi. Stojí v něm několik výhrad k nové ředitelce a požadavek na vypsání nového výběrového řízení.

Páteční akce doplnila petici, kterou ještě předtím podepsali vyučující i někteří žáci. Adresovaná byla Radě Jihočeského kraje. Právě kraj je zřizovatelem školy.

„Paní Lovčí se vyjadřuje o učilišti s despektem. Nechtěla u nás dříve učit, ale teď by nám chtěla dělat ředitelku?“ ptal se Jan, žák prvního ročníku učňovského oboru kuchař číšník, když průvod dorazil k budově gymnázia a obchodní akademie v Linecké ulici.

Učni tu chtěli vyzvat studenty, aby se do protestu zapojili. Právě ty Zdeňka Lovčí vyučuje.

Odešli však s nepořízenou. Zatímco několik protestujících zašlo přímo do budovy, ostatní koukali do oken, kde stáli studenti. „Pojďte s náma!“ mohli slyšet.

„Tímhle se nic nevyřeší. Kdybychom protestovali i my, možná by to smysl mělo, ale takhle nesouhlasí jenom jedna část školy. Podle nás paní Lovčí bude schopnější než její předchůdci,“ řekl žák třetího ročníku obchodní akademie a další přikyvovali.

„Je to nešťastné. Většina z učňů s paní Lovčí nemá osobní zkušenost. Náš učitelský sbor za novou ředitelkou stojí,“ dodává vyučující odborných ekonomických předmětů Jaroslava Dánová.

Předem ohlášený průvod, na který byli žáci uvolněni z vyučování, pokračoval na náměstí před radnici.

„Někteří učni už mají s paní Lovčí neblahé zkušenosti ze základní školy nebo si to zkrátka sdělí mezi sebou na sociálních sítích. Nemyslíme si, že výběrové řízení, kde jsou rovnou upřednostňováni kandidáti z Kaplice, je správné,“ myslí si Martin Čech, jeden z učitelů SOU. Upřednostnění kandidáta z Kaplice vyčítá výběrové komisi i prohlášení pro starostu připravené učni.

Starosta prohlášení nepřijal

Skupinka žáků šla do kanceláře starosty Pavla Talíře. Tam si s ním za zavřenými dveřmi celou situaci vyříkávali asi 20 minut. Talíř jejich prohlášení, které chtěli, aby předal Jihočeskému kraji, nepřijal.

„Jestli žáci chtějí proti nové ředitelce demonstrovat, tady jsou špatně. Zřizovatelem je kraj. Můžu k tomu říct jen to, že městu jde o to, postavit školu zpátky na nohy a maximálně se ji snažíme podporovat,“ sdělil starosta po odchodu učňů s tím, že prohlášení nepřijal i z důvodu nepodložených slov některých protestujících.

Další učni před úřadem svým skandováním podporovali současného statutárního zástupce školy Josefa Rezničáka. Jejich favorit na ředitele se však do konkurzu vůbec nepřihlásil.

„Vedení školy by mělo dostat prostor pro potřebnou práci. Věříme, že s žáky máme společný zájem o nápravu nepříznivé situace. Podobné protesty a argumenty bez důkazů však nikam nepovedou a rozhodně nepřispějí ke stabilizaci školy,“ doplnil místostarosta Kaplice Libor Lukš.

Učitelé nespokojení s kandidátkou Lovčí se dříve obrátili i na poslance Františka Váchu, který následně dopisem apeloval na Jihočeský kraj, aby uspořádal co nejtransparentnější výběrové řízení.

MF DNES požádala o reakci i nastávající ředitelku. Žáci jí v prohlášení vytýkají například její údajné direktivní postoje, její zájem o pozice na školách v jiných městech nebo údajná nelichotivá vyjádření o učilišti.

„Do konkurzu jsem se hlásila jako učitelka, která by se chtěla stát ředitelkou celé jedné školy. Jak maturitních, tak učebních oborů. Tak budu také vystupovat. Proto mě mrzí, že o mně někdo mluví, aniž by si můj názor vyslechl,“ reaguje Lovčí.

„Je mi líto, co se děje, aniž bych představila svou vizi. Mám v plánu školu restartovat. Chci požádat o otevření nových oborů a získat maximální finanční prostředky. Všechna pracoviště je potřeba modernizovat,“ pokračuje.

Podle svých slov si přeje zapracovat i na vztazích učitelů napříč školou.

Naposledy seděl v křesle ředitele Ladislav Šolc, který skončil po sedmi měsících s koncem minulého školního roku.