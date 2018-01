U restaurace hoří svíčky, provozovateli hrozí za vraždu hosta 18 let

Na zemi leží zbylé střepy od půllitrů. O metr dál je ještě vidět spoustu zaschlých kapek krve. Přes dveře restaurace je zavěšená velká železná petlice. U oblíbeného tábořiště vodáků U Caisů poblíž Otavy nedaleko Písku se stala tragédie.

Osmatřicetiletý provozovatel tamní restaurace v neděli brzy ráno těsně před zavřením výčepu napadl jednoho z hostů. Zaútočil nožem a stejně starý muž pak na místě zraněním podlehl.

„Martine nezapomeneme.“ Právě to je nyní na stěně restaurace, kde se vše odehrálo. Napsal to tam některý z přátel zemřelého otce dvou dětí. Pod nápisem je pár květin a hoří asi deset svíček, opodál jsou další. Na okapech ještě visí zbytky policejní pásky z vyšetřování.

Právě kriminalisté v úterý ve vyšetřování pokročili. „Zadrženého muže obvinili ze zločinu vraždy a také podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Pachateli tak hrozí až 18 let vězení.

MF DNES na místě zjišťovala další informace. Chatová osada u Vrcovic je společně s tábořištěm rozlehlá. Na první pohled působí opuštěně, ale v místě žije dost lidí celoročně, nikoli jen přes sezonu.

„To víte, že je oba znám, a dost dobře, ale nic neřeknu, ještě by se to obrátilo proti mně,“ reagoval v úterý jeden z dotázaných. Nechtěl mluvit především o pachateli, který nemá mezi některými místními nejlepší pověst.

„Žil si svůj život, a pokud se mu do něj nikdo nepletl, tak on se také nestaral,“ reagoval další z tamních obyvatel. Další řekl, že s ním měl v minulosti konflikt. „Dříve tu byl větší klid, dnes si tu lidé závidí a práskají na sebe,“ dodal.

Co se v restauraci v neděli nad ránem odehrálo? Všichni hosté už byli pryč. Až na oběť. Uvnitř pravděpodobně byla ještě obsluha.

„Pak se to prý seběhlo hodně rychle. Co přesně si tam řekli, že to takhle skončilo, to ví asi jen útočník. Že by to bylo jen kvůli dopití piva, to se mi nezdá,“ sdělil další oslovený.

Mrtvý muž byl podle reakcí sympatický člověk, který mimo jiné pracoval se starými a nemocnými lidmi v domově pro seniory. „Hrozné, byl to moc fajn chlap. Ještě v prosinci jsme se viděli a probírali, co je nového,“ reagovala jedna z jeho známých z Písku.