Chceme smazat pocit hanby našich pacientů, říká primář psychiatrie v Písku

Psychiatrické nemocnice Písek je přímým pokračovatelem léčby původně poskytované v Psychiatrické léčebně U Honzíčka, z níž se před třemi lety přestěhovala do zrekonstruované pětipatrové budovy bývalých kasáren ve Vladislavově ulici.

„Chceme pacienty maximálně zapojit do léčby. Svou nemoc musí přijmout, musí o ní vědět co nejvíce informací, které jsou schopni v daném okamžiku pochopit, protože jim pomůže v boji s psychickým onemocněním. Naším cílem je odstigmatizovat psychiatrii, smazat pocit hanby, který i dnes někteří pacienti vnímají, když se na veřejnosti zmíní, že se léčí na psychiatrii,“ říká primář Marian Koranda, jenž chce, aby nemocnice se 111 lůžky více fungovala jako duševní sanatorium či lázně.

Mottem nového zařízení, které na jaře koupila společnost Penta Hospitals CZ, je Netvoříme bariéry pro naše pacienty, my je strháváme. Písecká psychiatrická nemocnice leží nedaleko od centra města a není obehnána plotem jako jiná zařízení tohoto typu.

Zdravotníci a terapeuti se snaží pacienty dostat zpátky do takové kondice, aby se mohli zařadit do běžného života. Místo držení na lůžku s velkými dávkami léků tu posilují různé formy terapie, především fyzioterapie.

Nemocnice má výhodu, že ji zdravotníci mohou pacientům poskytovat přímo ve vlastním objektu. „Posilování fyzické kondice je důležité, protože každý pokles imunity přináší psychický problém a každý psychický problém přináší pokles imunity,“ popisuje Koranda.

Hlavně nemít čas se nudit

Posílit chce ale i ostatní psychoterapeutické aktivity, od arteterapie až po ergoterapii. Lékařský tým zkrátka usiluje o to, aby se pacienti neměli čas nudit. Proto mají k dispozici přímo v nemocnici například ergoterapeutickou, keramickou a truhlářskou dílnu, cvičnou kuchyňku či počítačovou učebnu s knihovnou.

Pacienti zde za péči neplatí, hradí ji zdravotní pojišťovny. V psychiatrické nemocnici pracuje čtyřicet zaměstnanců, kteří pomáhají například lidem trpícím úzkostmi, depresemi, různými typy závislostí až po psychotické poruchy, jako jsou třeba nemoci z okruhu schizofrenie či poruchy osobnosti.

„Nemůžeme přijímat jen pacienty, kteří jsou akutně agresivní. Ty jediné tady nezvládáme ani se o to nesnažíme. Na to musí být speciálně zařízeni, jako například v Táboře nebo v Českých Budějovicích. My jsme ochotni zase přijmout pacienty na doléčení,“ upřesňuje Koranda.

K léčbě tu přijímají pacienty od 18 let, přičemž nejvíce je jich ve středním věku kolem 47 až 52 let. Vedou ženy nad muži, kteří svůj psychický stav zanedbávají a přicházejí až ve stavu, kdy už je jim hodně špatně. Za rok projde nemocnicí zhruba 400 pacientů, průměrná doba léčení je pět týdnů, v extrémních případech jsou hospitalizace až tříměsíční.

„Většina pacientů má odpolední vycházky, chodí si nakupovat, navštěvují je rodiny. Oni jdou i do svého domácího prostředí a vracejí se zpátky, když jsou z Písku,“ říká vrchní sestra Pavla Solničková.

S řadou pacientů pracuje dlouhodobě. „U některých jde onemocnění do chronického stavu, takže se vracejí. Obracejí se na naše zařízení, protože mají důvěru v personál a prostředí, které znají. Pro léčbu duševního onemocnění je to plus, že se u nás cítí bezpečně. A nás to těší,“ dodává Solničková.