Ředitelka gymnázia rezignovala v první den nového školního roku

Žádná jiná krajská škola není v tak žalostné situaci jako kaplické gymnázium. Po prázdninách v něm zůstala pouze oktáva se čtrnácti studenty.

A o moc lépe na tom není ani druhá místní škola s maturitními obory, obchodní akademie - ta má jen druhý a třetí ročník s celkem 26 studenty.

Celá střední škola, jejíž součástí je ještě učiliště, se v novém školním roce ocitla bez ředitele. Šestapadesátiletá Marta Caisová, která školu vedla od jejího sloučení v roce 2006, ke 4. září ze své funkce odstoupila. Zůstává ve škole jako učitelka odborných předmětů.

„Bavili jsme se o důvodech, které ředitelku vedly k rezignaci. Byla z vedení školy, které pořád ubývali žáci, unavená. Město za ní nestálo, čelila i několika peticím, aby své místo opustila,“ uvedl vicehejtman pro školství Zdeněk Dvořák.

Caisová nechtěla s MF DNES o odchodu z ředitelny mluvit. Naposledy obhajovala svoji situaci na jaře.

„Hned po nástupu do školy v roce 2005 mi na kraji řekli, že gymnázium a obchodní akademii zruší. Já tehdy po dvou měsících navrhla název Střední škola v Kaplici a od 1.ledna jsem vyhrála konkurz na ředitele,“ připomněla tehdy Caisová.

Podle ní se na současném skomírání kaplických maturitních škol podepsaly opakované fámy - od roku 2013 se v sedmitisícovém příhraničním městě vždycky kolem přijímaček mluvilo o tom, že škola končí.

„Kaplici jsme řešili celou dobu. Byli jsme pod tlakem starosty, který nás opakovaně žádal, abychom ředitelku odvolali. My se mu marně snažili vysvětlit, že by měli přesvědčit rodiče, aby tam dávali děti. Že se škola dostává do problémů, které jsou neřešitelné,“ popsal předchozí krajský radní pro školství Tomeš Vytiska.

Podle něho je třeba teď napřít pozornost k tomu, aby se ve městě zachovala aspoň jedna střední škola. A obchodní akademie má větší šanci než gymnázium.

Statutárním zástupcem kaplické střední školy se zkratkou GEU byl jmenován Václav Ondok, který v ní působí šestnáct let. „Do konkurzu se stoprocentně hlásit nebudu. Nevím, zda se přihlásí někdo z kolegů, ale podle mě by měl možná větší šanci něco změnit člověk zvenčí. A když se někdo přihlásí, získá si můj obdiv,“ podotkl.

Radnice uvažuje o sloučení gymnázia se základní školou

Krajští radní schválili vyhlášení konkurzu na nového šéfa kaplického GEU v úterý. „Nový ředitel by mohl nastoupit od 1. ledna. Díky učilišti má škola celkem 190 žáků v 11 třídách. Školy na periferii kraje jsou důležité, otázka je, jak přežít s klesajícími počty žáků. Rodičům a dětem nemůžeme bránit ve výběru školy,“ řekla vedoucí krajského odboru školství Hana Šímová.

Na kaplické radnici má školy v kompetenci místostarosta Libor Lukš, který je uvolněným ředitelem místní ZŠ Fantova.

„Jako město chceme střední školu s maturitními obory, ale musíme vycházet z toho, že nejsme zřizovatel. Uvidíme, jak si povede nový ředitel. Ve hře je i varianta, že by se stalo zřizovatelem střední školy město a spojili bychom ji se základní školou,“ uvažuje Lukš.

Variantu, že by se případně stalo zřizovatelem gymnázia nebo obchodní akademie město, si nechává kaplická samospráva v záloze. „Přáli by si nového ředitele plného elánu, který by tu školu pozvedl,“ potvrdil vicehejtman Dvořák.

Přitom ani nový šéf střední školy to nemusí mít ve městě lehké. „Dokud byla ředitelka Caisová v radě města, všechno klapalo. V dalších volbách se propadla a najednou ji nikdo neznal. Gymnázium je zřejmě mrtvé. Nerozumím tomu, protože Trhové Sviny jsou menší městečko a gymnázium si udrží z jedné základní školy. A my máme tři školy a nejde to,“ konstatoval jeden z kaplických politiků, který si nepřál zveřejnit jméno.