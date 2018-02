Místo Rejnoka plánují Budějovice na bývalém tankodromu vodní svět

Spousta obyvatel Českých Budějovic jezdí za vodními atrakcemi do rakouského Gmündu. Cesta tam a zpět je dlouhá 120 kilometrů a zabere dvě hodiny. V brzké budoucnosti by mohli lidé z krajského města chodit do vodního světa pěšky.

Vedení města České Budějovice začíná spřádat plány na stavbu akvaparku, který by mohl vyrůst v areálu bývalého tankodromu ve Čtyřech Dvorech. Nahradil by roky plánovaný projekt koncertního a kongresového centra známého jako Rejnok.

Radní už se dohodli na zpracování územní studie, která by mohla být hotová do podzimu. Bude se zabývat budoucností celého areálu tankodromu až po silnici spojující sídliště Máj a Vltava, jež bude letos na jaře hotová.

Po studii má následovat změna územního plánu a pak další kroky vedoucí až ke stavbě. Dnes je na místě oblíbený park 4 Dvory a také Hokejové centrum Pouzar, blíže k Husově třídě stojí bytové domy a další tam rostou.

Je běžné, že krajská města mají své akvaparky

„Je naší ambicí prostřednictvím územní studie a poté i plánu změnit i věci, které se týkají Rejnoka. Cílem je výstavba vodního světa. Jsme přesvědčeni, že Budějovicím chybí,“ sdělil náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

S tím souhlasili i oslovení obyvatelé města. „Plavecký stadion je vhodnější spíš pro sportovní plavání. Navíc tam bývá dost lidí, takhle by se to mohlo rozmělnit. Každý by si vybral, jestli se chce bavit a relaxovat, nebo si dát do těla,“ reagoval Petr Žurek, který chodí plavat pravidelně každý týden.

Podle dalšího náměstka Františka Konečného (ANO) je běžné, že krajská města mají své akvaparky.

„Vybraná lokalita ve Čtyřech Dvorech se ukazuje jako vhodná, v blízkosti jsou dvě sídliště, školy. Představa je taková, že by vodní svět mohl být rozsahem podobný tomu v rakouském Gmündu. Škoda, že je pryč doba, kdy bylo možné na podobné projekty čerpat dotace. Teď je zřejmé, že žádný investor vodní svět nepostaví, a tak ho bude nutné vybudovat z prostředků města, případně za přispění krajských a státních peněz,“ konstatoval Konečný.

Samotný provoz už podle něj takovým problémem nebude a mnohá střediska jsou v zisku. Relaxační centrum by obsahovalo velkou nabídku wellness služeb, relaxační bazény, sportovní bazén, obří skluzavky, brouzdaliště pro děti, sauny a lázně.

O Rejnokovi se mluví deset let

Projekt Rejnoka za více než dvě miliardy korun se tímto zřejmě definitivně stane minulostí. Loni na jaře vedení radnice oznámilo, že pozemky pro něj bude držet ještě dva roky. Od představení projektu uběhlo už skoro deset let, ale za celou dobu nedošlo k výraznému posunu.

Analýza společnosti KPMG upozornila na některá rizika velkolepého projektu. Aby si na sebe Rejnok vydělal, muselo by se uvnitř ročně uspořádat zhruba 270 akcí. Zajímavé je, že by Rejnok nestál na koncertech, ale živit by ho měly především kongresy, konference a školení, kterých by mělo být zhruba 150 za rok.

Je to sice reálné, ale zároveň nejisté. Analýza zdůraznila: „Za nejvýznamnější riziko je považován vstup nového konkurenta na trh s obdobnou kapacitou sálů nebo napojením na ubytovací kapacity.“

A ta konkurence už v Budějovicích je a bude větší. Třeba hotel Clarion na Pražské třídě má kongresový sál a ubytování v jednom. Navíc připravuje dostavbu velkého kongresového sálu pro tisíc osob.

Ale zpět k připravované územní studii pro bývalý vojenský areál ve Čtyřech Dvorech. Ta bude řešit i bydlení. Podél ulice E. Rošického by město mohlo vybudovat bydlení pro mladé lidi a začínající rodiny.

„To je věc, kterou podporují fondy Evropské unie, ale i vláda,“ upozornil náměstek Konečný. Ve Čtyřech Dvorech tak má vyrůst nové centrum s obchody, službami a další občanskou vybaveností. „V Budějovicích nemáme nikde jinde tak rozsáhlé území, kde bychom mohli budovat novou infrastrukturu,“ dodal Podhola.