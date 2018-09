Třeboňské lázně vylepší bazén i sauny. Velká rekonstrukce musí počkat

Nepříznivá situace na stavebním trhu zhatila plány i Slatinným lázním Třeboň. Kvůli nezájmu firem musely o rok odložit velkou akci za 140 milionů korun. Některé opravy ale nepočkají, a tak je v areálu rušno už teď. Brzy se návštěvníci dočkají mimo jiné opravených saun a počítat musejí i s aktuální odstávkou bazénu Bertiných lázní.

Zde odstartovaly opravy bazénové technologie s prvním zářijovým dnem. Akce měla být součástí odložené investice, ale nakonec vedení rozhodlo, že nemůže čekat do příštího roku.

„Stav filtračního zařízení, čerpací techniky i dávkování chemie si žádá zásah už nyní. Součástí budou i drobné stavební úpravy, opravy elektroinstalace a nejnutnější sanační práce bazénového tělesa,“ popisuje mluvčí městské společnosti Jitka Bednářová.

Omezení potrvá do 14. září, investovaná částka vystoupá na dva miliony korun. „Klientům samoplátcům lázně připravily speciální balíček. Ti, kteří v době odstávky bazénu budou hosty Bertiných lázní, mají možnost navštívit bezplatně bazénový komplex Lázní Aurora,“ sdělila Bednářová.

O něco déle potrvají práce na saunách v Auroře, kde skončí na začátku října. Novinek bude několik, například nová dlažba nebo zvýšení počtu sprch ze dvou na čtyři.

„Odpočívárna bude z velké části obložena dřevem, v římsách, na nichž vznikne nový odkládací prostor, bude nepřímé osvětlení,“ vyjmenovává mluvčí.

Recepce dostane nový nábytek a turniket. Rekonstrukce se dotkne i podlahového topení. Celkem si projekt vyžádá zhruba 3,5 milionu korun.

„O rekonstrukci sauny v lázních jsem slyšel. Určitě je to výborný krok pro přilákání více lidí. Sám jsem tam před dvěma lety často chodil a už tehdy si nebylo na co stěžovat. Až bude hotovo, tak ji hned dojdu otestovat,“ těší se osmnáctiletý student Tomáš Kohout.

Slatinné lázně Třeboň letos chystají ještě další menší úpravy, jako je zpevnění plochy v parku u Aurory.

Pět firem, ale žádná nabídka

Do té největší rekonstrukce se ale městská společnost nepustí. Projekt opravy Bertiných lázní za více než 100 milionů korun totiž musela o rok odložit.

„Místo plnění zakázky si prohlédli zástupci pěti stavebních firem. Ve lhůtě pro podání nabídek však žádná nepřišla. Z tohoto důvodu bylo zadávací řízení veřejné zakázky zrušeno. S investicí se i nadále počítá, a to v letech 2019/2020. Práce by měly začít příští rok v září,“ vysvětluje Bednářová.

V dokumentaci je rekonstrukce kuchyně a jídelen či úprava 44 pokojů v části E. „Pro další pokoje bude v zadávacím řízení vyhrazena opce, týká se oprav devíti pokojů v části A a 34 pokojů v části C. Lze ji uplatnit po schválení zastupitelstvem za předpokladu příznivého vývoje rozpočtu města,“ dodává.

Výběrové řízení město už opětovně vypsalo. Nabídku podaly tři firmy a celkový předpokládaný výdaj je 140 milionů korun. Jednat o něm budou v září zastupitelé.

Návštěvníků během letošní sezony lehce přibylo. V červenci jich bylo 3 098, což je o několik desítek více než za stejný měsíc loni.

Na provoz lázní i na nové investice dohlíží od 1. září nový jednatel. Milana Kramárika nahradil Vilém Kahoun. Ten působil v letech 2017 a 2018 ve funkci náměstka ministryně práce a sociálních věcí a v letech 2010 až 2016 byl ředitelem České správy sociálního zabezpečení.

„Doufám, že bude pokračovat v tom, co bylo v posledních letech uděláno podle mě velice dobře. Proto bych chtěla, aby nový jednatel v této práci pokračoval. Samozřejmě je to ale osobnost, která má své představy o tom, jak by takový podnik měl fungovat. Jistě přijde i s novými nápady,“ okomentovala nástup nového šéfa lázní starostka Třeboně Terezie Jenisová.