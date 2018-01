S výrobou testovací a měřicí techniky pomáhá ve Vimperku robotická ruka

Zničehonic se pohne a z přístroje pod sebou vytáhne kabel, který vzápětí nahrazuje jiným. Celé to trvá několik vteřin. Pak už zase bez hnutí čeká na další úkol. Nikdo si jí nevšímá. Ona ale ví, když kolem někdo projde.

Robotická ruka je ve výrobě vimperského závodu firmy Rohde & Schwarz novinkou. Její vznik zčásti způsobil současný trh práce. Do projektu se společnost pustila také proto, aby zkvalitnila výrobu.

Pořídit kompletní automatizovanou linku by ale bylo finančně nákladné. Začalo tak hledání jednotlivých částí výroby, kde by bylo výhodné pomoc robota využít. Najít takové místo nebyl problém.

„Původně to vypadalo tak, že přišel zaměstnanec s naším měřicím přístrojem a umístil ho na měřicí pracoviště. Zde pak během hodiny musel několikrát v různých intervalech během zkoušení odpojovat a zapojovat kabely. Řekli jsme si, že by to šlo zautomatizovat,“ popisuje vedoucí oddělení technické podpory Michal Řehoř v momentě, kdy se dává robotická ruka do pohybu.

Práce na projektu trvala necelý rok a pracoval na něm celý tým lidí. Dnes už naplno funguje. Stačí, aby zaměstnanec umístil výrobek na přesně určené místo na desce, a ruka už se o přepojování kabelů postará.

Neznamená to ale, že by kvůli ní někdo přišel o práci. Zatímco ruka pracuje na přepojování kabelů, pohybuje se po výrobní hale stejný počet lidí, jaký tady byl před její instalací.

„Často posloucháme, že nás v budoucnu roboti vyhodí z práce, což je podle mě omyl. Někteří lidé tak situaci nicméně vnímají. Proto jim to musíme vysvětlit. Například v tomhle konkrétním případě to však nikomu nevadilo. Zaměstnanec teď může dělat jinou činnost, která pro něj navíc nebude tak stereotypní a psychicky náročná,“ vysvětluje Řehoř.

Vedení si zároveň slibuje, že díky podobným novinkám zvýší znalosti svých zaměstnanců, kteří mohou díky novým činnostem profesně růst.

V závodu na okraji Vimperka chybí stejně jako po celém kraji kvalifikovaní zaměstnanci. Firma hledá středoškoláky i vysokoškoláky.

Situace je pro ni obtížnější i proto, že je nedaleko hranic s Německem, kam dojíždí část lidí z české strany za prací. Finančně jim jihočeský trh nemůže konkurovat. Cílem projektu je také zkvalitnění a urychlení výroby.

Automatizace je v současné době jedním z hlavních způsobů, jak se vypořádat s nedostatkem sil. Už v lednu se ve výrobě vimperského závodu objeví další robotická ruka, tentokrát bude velká zhruba jako dospělý člověk. Firma zároveň vytipovala devět výrobních procesů, které by v budoucnu ráda zautomatizovala.

Dříve byl robot nebezpečný, musel být v kleci

Vytvořit robotického pomocníka ale není nic jednoduchého. „Problém je v tom, že si vedení výroby představuje, že může robot člověka kompletně nahradit. Většinou to není tak jednoduché. Člověk vezme do ruky cokoliv, jak potřebuje. Robot musí mít danou věc připravenou, aby ji dokázal uchopit. Výroba se novince musí určitým způsobem přizpůsobit,“ vypráví Tibor Krejčí, který právě sedí u nově vznikajícího robotického ramene.

Investice do robotické ruky vycházejí na stovky tisíc korun. Návratnost odhaduje Řehoř na zhruba dva a půl roku. Ještě před několika lety ale nic takového nebylo možné.

„Roboti nejsou žádnou novinkou. V minulosti byl ale problém je umístit do výroby, kde pracují lidé. Fungují totiž rychle, mají velkou sílu a mohou být pro člověka nebezpeční. Jako ochrana v takových případech sloužila klec. Nyní se robotika dostala do fáze, kdy jsme schopni do linky uvést robota, který ochrannou klec nepotřebuje, protože má aktivní i pasivní ochrany. Dokáže vyhodnotit, když se k němu někdo přiblíží. I teď ví, že jsme u něj,“ líčí Řehoř a sleduje, jak se ruka zastavuje. Je hotovo.

Vimperská firma Rohde & Schwarz vyrábí testovací a měřicí techniku nebo radiokomunikační systémy. Jejími zákazníky jsou například výrobci mobilních telefonů, velké laboratoře nebo vysoké školy. Ve Vimperku zaměstnává zhruba sedm stovek lidí.