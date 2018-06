Jihočeský kraj odmítl převzít zfušované opravy silnic za desítky milionů

Nový asfalt na vozovce teprve nedávno vychladl a už to vypadá, že ho budou muset odstraňovat. V Týně nad Vltavou, Dřítni a Nákří na Budějovicku a v Nové Bystřici na Jindřichohradecku se podle silničářů a odborné analýzy nedávné opravy komunikací nepovedly. Ve všech případech měla akce na starosti společnost Robstav.

Robstav v Jihočeském kraji Jihočeský kraj a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje doposud nepřevzaly tři stavby z loňska, jejichž hodnota je přibližně 50 milionů korun. První je silnice v Týně nad Vltavou od křižovatky z hlavního tahu od Budějovic ve směru na Písek. Druhá tvoří průtah obcemi Dříteň a Nákří nedaleko Týna nad Vltavou na Budějovicku a třetí je v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Společnost Robstav se aktuálně spolupodílí například na stavbě obchvatu Strakonic za 47 milionů korun. V nedávné minulosti například opravovala i průtah Lišovem na Českobudějovicku, kde byly také problémy s kvalitou prací.

Silnice vypadají na první pohled v pořádku, ale třeba v Dřítni v místech, kde jedna pokládka skončila a další začala, to při jízdě trochu drncá. Také některé poklopy kanálů jsou dost zapuštěné. To je však jen laický pohled. Analýza podle zástupců Jihočeského kraje a silničářů ukázala mnohem závažnější problémy.

„Atesty na příslušné komunikace zatím dávají za pravdu nám, že nejsou ve stavu, kdy by je kraj měl převzít. Uvidíme, jak budou vypadat v březnu, ale vše nasvědčuje tomu, že se ty silnice budou muset dělat celé znovu,“ řekl Josef Knot, vicehejtman Jihočeského kraje.

Vedoucí písecké pobočky firmy Robstav Petr Čechal výsledek prací brání s tím, že jeho zkoušky kvality oprav jsou v pořádku. Kraj firmě slíbil, že jí do 20. ledna předloží výsledky svých testů.

„Zatím žádná reakce z jejich strany nebyla. Nevím, jaké mají zkoušky. My máme v ruce naše, ty nevycházejí špatně,“ reagoval Čechal. Další postup Robstav zváží, až uvidí závěry krajských testů. „Neříkám, že tam nějaké věci nejsou, ale určitě to není nějaké tragické,“ doplnil Čechal.

Jisté je, že stavby v Týně či Dřítni dosud nejsou převzaté, a tak oficiálně ani dokončené. Například v Týně zůstal po firmě nepořádek. Ještě ve středu byly podél silnice v trávě kopce nepoužitého asfaltu.

„Na první pohled firma práce zvládla, ale pořád po sobě neuklidili, a to i přes několik urgencí. Ty nejhorší hromady jsme uklidili. Teď záleží na výsledcích zkoušek, ale o kvalitě mám pochybnosti,“ sdělil starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek.

Teď je otázkou, co bude dál. Pokud stavby kraj nebo Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JČK) nepřevezmou, měly by firmu tlačit, aby na jaře silnice opravila. Je však také možné, že se spor dostane k soudu a opravu bude muset provést SÚS, nebo jiná vysoutěžená firma. O dalším postupu ještě není definitivně rozhodnuto.

V případě Týna, Dřítně a Nákří se jednalo o zakázky za 45,8 milionu korun, a protože akce nejsou oficiálně dokončené, tak dál běží penále, která se šplhají k milionům. Robstav bude muset asi znovu opravit i silnici v Nové Bystřici na Jindřichohradecku za 3,76 milionu korun.

Na rekonstrukci silnice v Týně směrem na Neznašov měla firma 50 dní, termín byl do 31. října 2017. Na průtah Dřítní a Nákřím byla lhůta 55 dní, do 5. listopadu. Termíny firma nedodržela. S rekonstrukcí silnice v Nové Bystřici, jež měla trvat do konce října, začal Robstav až po termínu. Nekvalitně opravené silnice budou tedy na jaře znovu zavřené.

„Měli odfrézovat deset centimetrů a ve dvou vrstvách to položit zpátky. Spodní, ložná vrstva nevychází až tak zle, ale obrus vyšel tragicky, vrstvy nejsou spojené. Minimálně těch horních pět centimetrů půjde znovu,“ upřesnil ředitel jihočeské SÚS Jan Štícha k opravě v Bystřici.

Ani tuto vozovku silničáři nepřevzali. Smlouvu podepsali 11. září, do konce října mělo být hotovo. „Začínali s pracemi až po termínu. Než je zahájili, začalo jim běžet penále,“ konstatoval Štícha.

Nesplněné termíny od Robstavu řešili krajští radní už loni v listopadu. Začátkem prosince odhlasovali, že si nechají zpracovat analýzu modernizace vozovek.