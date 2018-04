Rodiče malých autistů odmítají sloučení speciálních škol v Budějovicích

Když Ladislava Votrubová otevřela těsně před Velikonocemi notýsek třináctileté dcery Sáry, kam učitelé píší běžná sdělení rodičům dětí s autismem, nemohla čerstvému zápisu uvěřit.

„Stálo tam, že byla odvolaná paní ředitelka a že se škola má rušit. Ale naštěstí jsme se dozvěděli, že se o tom bude rozhodovat na čtvrtečním zastupitelstvu. Vyrazili jsme tam, protože to byla podpásovka,“ uvedla Votrubová.

Krajští zastupitelé měli na jednání minulý čtvrtek rozhodnout o budoucnosti speciální základní školy v Dlouhé ulici na budějovickém sídlišti Vltava. Podle připraveného návrhu se má sloučit se školou v ulici Štítného. Přitom dva pavilony mateřské, speciální základní a praktické školy v Dlouhé patří pod speciální krajskou školu v Trhových Svinech.

Speciální škola stojí v Dlouhé ulici na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.

„Ať odvolají ředitelku, to nám nevadí. Ale další informace říkaly, že u nás v Dlouhé jsou špatné podmínky a ve Štítného jsou perfektní. Líbí se mi, jak úředníci vědí, co je pro naše děti skvělé. Ale že v Dlouhé jsou zlaté učitelky a luxusní zahrada, na jejíž obnovu po povodních jsem osobně sehnala několik set tisíc, zatímco ve Štítného v centru města ani nezaparkujete, to se neříká,“ popisuje Votrubová.

Sloučení škol a změna prostředí by měla podle rodičů na zdraví dětí velmi negativní dopad.

„Přišli jsme zabránit sloučení speciální školy v Dlouhé a školy, která má údajně podobné zaměření. Tak to ale není. V Dlouhé se specializují na autisty, kteří nemluví, jsou hluční, někteří i agresivní a potřebují svůj prostor. To tam mají zajištěné. Sloučení se školou ve Štítného ulici je první krok k tomu, aby se prostory začaly vyprazdňovat a děti rozstrkávat do dalších škol. Trvám na tom, aby zůstaly se stejnými učitelkami na stejném místě,“ řekla Jana Beranová z Křemže, která má v Dlouhé jedenáctiletého syna.

Návrh sloučení škol předložil náměstek hejtmanky Zdeněk Dvořák (KDU-ČSL). Jako důvody pro zrušení speciální školy v Dlouhé jsou uvedeny nevyhovující prostory vzhledem k diagnózám žáků, špatné hygienické podmínky, úspory na nájmu a platech zaměstnanců i fakt, že počet dětí s lehkým mentálním postižením ve Štítného ulici klesá.

To vyvracela zastupitelka Radka Maxová (ANO). „Podle tabulek nevidím, že by se počet nějak výrazně snižoval. Předložený materiál je vágní a roční úspora vyčíslená na 700 tisíc korun mi nepřipadá jako nějaká bomba,“ argumentovala.

Pro přerušení projednávání hlasovalo 46 z 48 zastupitelů

Praktickou školu v Trhových Svinech letos navštěvuje 39 dětí, školku, speciální základní školu a praktickou školu v Dlouhé 84 dětí a obdobné tři školy ve Štítného 114 dětí (loni 107, předloni 106).

Atmosféra při jednání houstla, objevila se řada otazníků. Debata se točila například kolem přesouvání dětí. Předseda školské komise Pavel Klíma (TOP 09) tvrdil, že k násilnému stěhování dětí nedojde.

„V Dlouhé ulici nejsou jen autistické děti, ale i děti s těžkým postižením, které mohou být přesunuty do Štítného, pokud to bude domluveno s rodiči,“ podotkl.

Martin Kuba z opoziční ODS ale osočil Klímu, že návrh dostatečně nepročetl. „V materiálu se počítá se stěhováním dětí z Dlouhé do Štítného. Jestli mi předseda školského výboru řekne, že k přesunu nedojde, na jeho místě bych zvážil, jestli bych funkci neměl předat někomu jinému,“ zlobil se.

Občanští demokraté požadovali přerušení projednávání tohoto bodu, poté se k nim přidali i zastupitelé za hnutí ANO a komunisté. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) proto nechala o věci hlasovat. Pro přerušení nakonec hlasovalo 46 z 48 zastupitelů.

„Z toho, co vidím, konstatuji, že došlo k chybě v komunikaci. Nyní je třeba vrátit se zpátky, sednout si a jednat, jak dál,“ řekla Stráská.

Fámy o tom, že uvolněné pavilony v areálu městské školky by se mohly hodit magistrátu, náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD) vyvrací. „Kraj nám je nenabídl a za sebe říkám, že slučovat speciální školy je špatné rozhodnutí. Ať fungují pod jedním ředitelem, ale všechna tři pracoviště jako dosud,“ uvedl Podhola.