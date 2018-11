Na místě keltského sídliště u Kaplice roste rozhledna s výhledem na Alpy

„Stavět se začalo v srpnu a naplno v září. Hotovo má být v listopadu, pak přijde na řadu kolaudace a do plného provozu otevřeme rozhlednu na jaře,“ uvedl koordinátor projektu za Svazek obcí a měst Pomalší Tomáš Šedivý.

Bezmála třicet metrů vysoká vyhlídka, která vzniká na místě, kde stálo keltské opevnění, má dřevěnoocelovou konstrukci. Jejím autorem je brněnský architekt Pavel Jura, který ji kaplickým zastupitelům představil už na jaře roku 2013. Vycházel z krajiny regionu, keltské symboliky i místní historie.

„Řada keltských symbolů vznikla rotací. Vycházel jsem také z působení rodu Rožmberků, který místní kraj zásadně proměnil. Ve znaku měl pětilistou růži, která geometricky představuje pentagram. Tento starý symbol je základem rozhledny. Obvodový plášť budou tvořit pentagramy z modřínových trámů,“ vysvětlil Jura s tím, že jeho ateliér dozoroval i prováděcí projekt rozhledny.

Její výška je ovlivněna hlavně požadavky na bezpečnost letecké dopravy. „Na stavbu vyšší než třicet metrů je potřeba speciální povolení Řízení letového provozu,“ připomněl architekt.

Po kolaudaci stavby chce Svazek obcí a měst Pomalší, který je jejím investorem, ve spolupráci s Klubem českých turistů vyznačit odbočky ze současných tras k rozhledně.

„Z vyhlídky budou za dobrého počasí dobře viditelné Alpy, směrem k Lipnu Plechý, Vítkův kámen, Kleť a směrem do vnitrozemí Budějovická kotlina, Novohradské hory a Soběnovská vrchovina,“ popsal koordinátor projektu Šedivý.

Náklady na stavbu přes 12 milionů korun z větší části pokryje evropská přeshraniční dotace. Stavbu vyhlídky připravovala Kaplice, která je řadu let součástí Svazku obcí a měst Pomalší.

„O rozhlednu jsme usilovali deset let. Bylo to však komplikované, stavba nebyla v územním plánu a dalším problémem bylo, že se na Hradišťském vrchu původně nacházelo keltské sídliště. Museli jsme se domluvit s památkáři a také my se zavázali k průzkumu. Já na tom pracoval šest let, abychom našli architekta, aby tam vyhlídka zapadla, mělo to smysl a hloubku a nepopřeli jsme to keltské sídliště,“ objasnil kaplický starosta Pavel Talíř.

Na Hradišťský vrch s nadmořskou výškou 774 metrů vede příkrá lesní cesta z osady Hradiště, dá se tam dostat i po jižním úbočí vrchu směrem od osady Blansko.