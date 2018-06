Povodně a sucho vedou děti ke studiu vodních staveb víc než k chovu ryb

Maturantům už rozdal poslední vysvědčení a měsíc před letními prázdninami může ředitel Střední rybářské školy ve Vodňanech Karel Dubský začít bilancovat letošní rok.

„S maturitami jsem celkem spokojen, zájem uchazečů do prvního ročníku je průměrný, investice do modernizace výuky a zázemí pro výuku našich studentů nadprůměrné,“ říká.

Jak dopadly maturity?

Maturovalo 39 studentů a úspěšně ji složilo 32 z nich. V porovnání s ostatními odbornými školami je to na srovnatelné úrovni.

V čem byli čtvrťáci nejúspěšnější?

Jako obvykle ve školní profilové části, hlavně v odborných předmětech. A nejlepších výsledků dosahovali u praktické maturity, kde byli opravdu připraveni vzorně.

A co jim šlo nejhůř?

Matematika. Zvolilo si ji pouze šest studentů a tři z nich ji nezvládli. Matematiku si vybírají ti, kterým nejde jazyk. Ale na odborných školách, nejen u nás, je tento předmět problém. Přestože naši studenti dostali další hodinu navíc a ve všech ročnících měli tři hodiny matematiky týdně, nemůže být příprava na odborné škole srovnatelná s gymnáziem. Zatím nechceme předělávat učební osnovy, abychom ubírali hodiny odborným předmětům a přidávali je matematice nebo jazykům. V jazycích a češtině měli naši maturanti velice dobré výsledky.

Kolik z nich se hlásí na vysoké školy?

Přesně to nevíme, ale bývá to vždycky kolem tří čtvrtin. Jdou hlavně na Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se sídlem ve Vodňanech, na Mendelovu univerzitu v Brně anebo Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

A jak jste letos spokojen se zájmem uchazečů o první ročník?

Průměrně. Zájem kopíruje poslední roky, aktuálně máme 45 zápisových lístků a nějakou žádost o přestup. To znamená, že naše dvě třídy maturitního oboru Rybářství se dvěma specializacemi chov ryb a vodní stavby v rybářství naplňujeme kolem 20 až 25 žáků. Zajímavé je, že v posledních dvou letech pozoruju mírné zlepšení v průměrném prospěchu uchazečů ze základních škol. Zřejmě jsou víc tlačeni k tomu, aby šli na učební obory, když nemají dobré známky.

Naberete i dívky?

Letos to vypadá, že nastoupí jedna, nebo dvě, zatímco loni jich přišlo do prvního ročníku osm. V celé škole máme dvacet studentek.

Není pro ně rybařina příliš fyzicky náročná?

Myslím, že není. Dívky, které sem nastupují na specializaci chov ryb, to mají jako hobby už z doby předchozí, třeba z rybářských kroužků. Mnohdy se klukům nejen vyrovnají, ale svou pečlivostí je někdy při rybářských činnostech i předčí. I při výlovech jsou práce, které jsou pro dívky docela vhodné, jako třídění ryb. To, že se zamažou, k tomu patří a nevadí jim to. U zátahu jsou na straně, které se říká hajní, a není to tam tak náročné jako šlapat bahno, což zastávají pěšáci.

O kterou specializaci mají deváťáci větší zájem?

Je zajímavé, že v posledních dvou letech se zájem u nás převrátil a o něco více uchazečů se hlásí na vodní stavby než na chov ryb. V souvislosti se stále častějšími povodněmi a na druhé straně s vysycháním krajiny se mluví o tom, že bude potřeba stavět nádrže, rybníky, zadržovat vodu v krajině, ale také dělat poldry a další ochranné stavby proti povodním. To vše vede k pocitu, že absolventi vodních staveb v rybářství budou mít pravděpodobně větší variabilitu v uplatnění.

Co jste letos ve škole vylepšili?

Zrekonstruovali jsme halu, v níž bude moderní učebna rybářské mechanizace, a nyní do ní budeme nakupovat různé stroje a zařízení používané v rybářství. Třeba lodě, líhňařské přístroje či zařízení zpracovny ryb. Díky tomu se posuneme na úroveň rybářské praxe, ne jako tomu bylo dříve, že jsme dostávali různé vyřazené stroje na ukázku. Opravili jsme také povrch školního dvora a pořídili nové mikroskopy a další laboratorní vybavení. Celkem jsme letos do modernizace výuky a zázemí školy investovali s pomocí kraje a evropských fondů 13,5 milionu korun.

K čemu nyní hloubí bagr na zahradě jámu?

Děláme tam výukové jezírko s mokřadním biotopem. Pod jeho dnem bude učebna pro žáky s průhledem pod vodní hladinu. Ve specializaci vodní stavby máme předmět okrasné nádrže a studenti se budou sami o jezírko starat, čistit filtrace a snadněji pochopí, jak to funguje, protože se učí taková jezírka i navrhovat.

Chloubou školy je expozice akvárií a rybářské muzeum. Mohou si je lidé prohlédnout i v létě?

O prázdninách máme pro veřejnost otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin. V expozici akvárií je 40 druhů našich ryb a 60 druhů ryb z tropických a subtropických vod. Největším tahákem jsou rejnoci a amazonské akvárium, dalším lákadlem je horský potok se pstruhy nebo raky. V loňském roce si školní muzeum a akvária prohlédlo 4 200 lidí.

Připravili jste na příští školní rok nějaké novinky?

Pokud jde o studium, rádi bychom otevřeli pomaturitní dálkovou formu studia oboru Rybářství. Zatím máme dvanáct přihlášek, tak doufám, že se to povede. Chceme pokračovat i v rozvoji školy – v domově mládeže potřebujeme udělat bezpečnostní výtah. A připravujeme také venkovní expozici starých artefaktů, jako jsou například dřevěné výpustní roury a stavidla.

A za dva roky budete slavit.

Ano. V roce 2020 oslavíme stoleté výročí existence naší školy. Střední rybářská škola ve Vodňanech byla založena v roce 1920. První čtyři roky se učilo v budově radnice, o rok později začalo budování školních rybníčků a od roku 1924 sídlíme v současné budově.