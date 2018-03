Obyvatelé Rožmberka nechtějí pod hradem elektrárnu, památkářům nevadí

Elektrárnu chce přímo v korytě Vltavy pod jezem vybudovat firma 1. Povltavská, která svůj záměr představila na rožmberské radnici.

„Přišli si tu požádat o povolení a městský úřad si nechali až na poslední místo. Budova elektrárny má být velká jako měšťanský dům. To jim snad památkáři, kteří nechtějí lidem nechat zvětšit o pět centimetrů okna nebo dveře, nedovolí,“ uvedla rožmberská starostka Lenka Schwarzová.

Radnice má k projektu řadu výhrad, investor například neměl zpracovaný protipovodňový plán a vybagrované bahno a zeminu z koryta řeky chtěl navozit na louku pod jezem, která je vycházkovým místem a slouží k rekreaci. O zapáchající kopec složený z 18 tisíc kubíků vytěženého materiálu ze dna řeky tu ale nikdo nestojí.

„Aby získali větší výkon, chtějí snížit hladinu pod jezem zhruba o metr. To znamená vybagrovat téměř kilometr řeky. A tím pádem vjedou do řeky bagry a zničí život v řece v tomto úseku i ostrůvek. Přitom je to vyhlášené místo rybářů, kteří tu pořádají mistrovství světa či Evropy v muškaření,“ řekl rožmberský zastupitel Antonín Mrázek.

A protože je vystudovaný zoolog, obává se, že z koryta Vltavy po takto výrazném zásahu zmizí pstruzi, lipani, mihule i vranky. Ale také skorci, ledňáčci a konipasové, kteří na řece žijí.

„Nehledě k tomu, že pokud se hladina sníží, může dojít k poklesu vody v místních studnách,“ podotkl Mrázek.

Podle ředitele Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR Jana Kubečky by měl investor využít jen současný potenciál jezu k výrobě elektřiny.

„Nejsem žádný odpůrce výroby elektřiny z vody, ale prohloubit řeku o metr je dost velké zvěrstvo. Přijde mi to zbytečné. Prostě mají tam jez, tak ať ho využijí a nedělají takové věci. Myslím si, že Povodí Vltavy je k tomu docela přísné a řekne jim k tomu svoje,“ řekl Kubečka.

Povodní Vltavy už projekt schválilo

Povodí Vltavy ale už firmě projekt schválilo. „Státní podnik Povodí Vltavy jako správce vodního toku dokumentaci společnosti 1. Povltavská posoudil a vyžádal si některá její doplnění, zejména hydrotechnické posouzení stavby z hlediska průchodu velkých vod. Tento požadavek žadatel dopracoval a předložil. Na základě posouzení předložené dokumentace a hydrotechnického posudku vydal správce toku ke stavbě souhlasné stanovisko,“ sdělila Michaela Šeborová, vedoucí kanceláře generálního ředitele Povodí Vltavy.

Ani památkáři však vodní elektrárnu v chráněném území nevylučují. „Navržený objekt byl v památkově chráněném území vyhodnocen jako podmíněně přijatelný, pokud naváže na tradiční strukturu sídla, na historické způsoby rozšiřování sídel a pokud budou aplikovány hmotové formy blízké tradiční zástavbě sídla,“ sdělila Eva Neprašová z budějovického Národního památkového ústavu.

To znamená, že stačí, když bude mít novostavba tradiční sedlovou střechu, dřevěná okna či dveře a firma může stavět. „Když památkáři zjistí, že si v chráněném území uděláte střešní okno, můžete dostat až stotisícovou pokutu. Na vodě si nesmíte udělat ani mlýnek. Ale osm metrů široká a 14 metrů dlouhá stavba posazená přímo do řeky je nepopuzuje,“ srovnává Mrázek.

Jednatel 1. Povltavské Vladimír Vaněk moc hovorný nebyl. „Vůbec o tom nechci mluvit. Projekt je momentálně zastavený,“ řekl stručně.

Přitom rožmberská starostka se snažila zástupcům firmy vysvětlit, že si město nechce nechat zaplevelit cenné místo na Vltavě, které je v sezoně navíc plné vodáků a rybářů.

„Nabízela jsem jim, ať jdou po Vltavě, že je tu spousta starých jezů. Ale oni si usmysleli, že chtějí elektrárnu právě v centru,“ podotkla Schwarzová. Radnice se hodlá proti její stavbě tvrdě bránit. „Jsem velice rozzlobená. Neustoupím, i kdybych se měla kvůli tomu se státem soudit v Bruselu, protože tu nejsou dodržovaná základní práva,“ dodala.