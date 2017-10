Zákazníci se k nám začínají vracet, říká ředitel pivovaru Samson

Na domácím trhu plánujete nárůst o deset procent, v zahraničí o pět. Je nějaký nový trh, kam chcete proniknout?

Aktuálně jsme třeba vstoupili do jednání s potenciálním zákazníkem v Itálii. Podle mých zkušeností mohou jednání trvat několik měsíců, není to jednoduché. Pokud by se to podařilo, jednalo by se o tisíce hektolitrů. Chceme se tam vrátit.

Poté, co belgicko-brazilský pivovarský gigant Anheuser-Busch InBev koupil Samson před třemi lety, investoval zde už 400 milionů korun. Máte moderní technologie, odrazilo se to při vyjednávání s novými partnery?

Zákazníci se k nám vracejí a v zahraničí se nám snáze vyjednává.

Současná kapacita pivovaru 450 tisíc hektolitrů nabízí mnohem větší možnosti. Je reálné ji do deseti let využít?

Ano. Cíl je, abychom se s pivovarem dostali tam, kde byl v dobách největší slávy. Tehdy byl výstav 430 tisíc hektolitrů. Ten letošní plánujeme na 84 262 hektolitrů, meziročně o 1 400 hektolitrů vyšší. Cíl musí být ambiciózní a věřím, že to bude přínosem i pro Budějovice. Chceme pivovar, který jede na plný pecky.

Když chcete být více vidět, a to i v Budějovicích, přemýšlíte o nějaké prémiové pivnici Samsonu?

Zabýváme se tím. Nechceme kopírovat, různých pivovarských hospod je hodně a nechceme být jen další v řadě. V Budějovicích ale určitě chceme mít svou vlajkovou loď v centru. Prostředky na to jistě mít budeme, to lze vyvodit z investic, které se udělaly přímo v pivovaru.

Co třeba hospoda přímo v areálu pivovaru?

Jsem spíše zastáncem udělat v centru pořádnou a pěknou pivnici.

Po mnoha letech se o víkendu pivovar otevřel veřejnosti. Stane se z toho tradice? A co třeba pravidelné prohlídky pro zájemce?

Věřím, že jsme na tradici zadělali, a byl bych moc rád, pokud by se dostalo i na exkurze. Aby vše fungovalo a dávalo smysl, musíme se připravit, získat k tomu personál a podobně.

Zmínil jste, že roste zájem zákazníků. Co jim chutná?

Na domácím trhu nám jde nyní dobře desítka. Je to asi i tím, že jsme s ní bodovali na soutěži Pivo České republiky 2017, kde skončila na druhém místě. A u dvanáctistupňového si myslím, že se jí daří výborně proto, že uspěla v testu kvality jednoho serveru a lidé si toho všimli. Pito už nám také několik let roste.

Máte nějaké meziroční srovnání?

Například letos v srpnu jsme v Česku prodali dvojnásobek toho co v loňském roce. Zároveň byl srpen nejúspěšnějším měsícem za poslední tři roky. Meziroční růst v tuzemsku je dvanáct procent.

Vy osobně preferujete více lahvové, v plechovce, nebo vede čepované?

Dám si rád jakékoli z naší produkce. Když je správně ošetřené, tak je nejlepší v hospodě, protože ho pijete s kamarády. Když si dám doma lahvové, tak je také vynikající, tam si ho zase vychutnám s rodinou.

Proč jste ustoupili od výroby radleru?

Náš pivovar je nastavený na klasická česká piva, na to se soustředíme. Radler svou roli ve své době splnil a značce pomohl, ale už jdeme jinou cestou.

Ještě se vrátím ke koupi Samsonu společností AB InBev. Jak velkou roli v tom hrála skutečnost, že je v Českých Budějovicích Budvar a tyto podniky mezi sebou vedly a vedou spoustu sporů o ochranné známky?

To neumím vyhodnotit. Je to něco, na co se v Samsonu nesoustředíme. My musíme hledět na oživení Samsonu a na to, abychom měli výborné pivo.