Čelní střet u Písku odnesli vážnými zraněními otec i dva tříletí synové

Vážná nehoda se stala po půl druhé odpoledne na hlavním tahu I/20 mezi Českými Budějovicemi a Pískem v katastru obce Semice. Čelně se tam střetly dvě škodovky.

„Třiasedmdesátiletý řidič osobního automobilu Škoda Octavia jedoucí ve směru na Písek zatím z neupřesněné příčiny vyjel do protisměru, kde narazil do Škody Felicie. Nárazem utrpěl lehké poranění a byl po ošetření na místě převezen do písecké nemocnice,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Doubek..

Sedmadvacetiletý řidič felicie a jeho dva tříletí synové utrpěli těžká poranění. Otec s jedním se synů byli vrtulníkem letecké záchranné služby transportováni do pražské nemocnice v Motole. Druhého ze synů převezli záchranáři do nemocnice v Českých Budějovicích.

„Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnici v místě nehody policisté uzavřeli a dopravu odkláněli po místní objízdné trase. Provoz byl plně obnoven krátce po páté hodině odpolední. Přesnou příčinu a další skutečnosti nehody dále zjišťují písečtí dopravní policisté a kriminalisté,“ řekl Doubek a připomněl, že v tomto úseku jde o druhou vážnou nehodu během krátké doby. Ve středu 27. září zemřeli u Semic motorkář a jeho spolujezdkyně.