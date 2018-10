Podnikatel Faktor slaví úspěšnou premiéru. V Senátu nahradí Šestáka

Obhájce senátorského křesla Jiří Šesták ztrácel na Ladislava Faktora už v prvním kole. Tehdy oba muže dělilo šest tisíc hlasů. Ve druhém kole se náskok zmenšil, i tak ale Faktor bez problémů zvítězil. Vedení držel od sčítání prvních okrsků a svůj náskok postupně navyšoval. Zastavil se na hodnotě 61,88 procent.

Do Senátu tak za obvod 14, který zahrnuje velkou část Budějovicka a malý kus Jindřichohradecka, zamíří jihočeský podnikatel a hudební skladatel. Pro něj byla letošní kandidatura úspěšnou premiérou. „Jsem nadšený. Je krásné, že mě Jihočeši podpořili. Je vidět, že tady žije hodně normálních a dobrých lidí. Doufám, že je v Senátu důsledně zastoupím,“ oznámil Faktor.

Podle svých slov tak výrazný náskok nečekal. Obával se scénáře z minulých voleb, kdy Jiří Šesták v prvním kole skončil druhý, pak ale nakonec zvítězil, i počasí, které k volbám příliš lidí nepřivedlo.

„Značka Faktor byla pro lidi zajímavější“

Senátor Jiří Šesták, kterého nahradí Ladislav Faktor.

„Prvním krokem bude senátorský slib. Potom se vrhnu do práce, rozhlédnu se a hlavně uvidím, v kterých senátorských klubech je místo. Buď si jeden z nich vyberu nebo ne,“ shrnul k tomu, co ho teď čeká.

Jiří Šesták tak nezopakoval úspěch z roku 2012 a krátce před sečtením všech okrksů svému nástupci pogratuloval k vítězství. „Výsledek respektuju. Dal jsem nabídku služby podloženou mou šestiletou prací v Senátu, která byla podle mě poctivá. Lidé mohli vidět konkrétní výsledky a přesvědčit se o tom, co jsem dělal. Za ty roky jsem si udržel čistý štít. To jsem nabídl a občané se rozhodli spíše pro značku, pro něco známého. Vypadá to, že značka Faktor – rádio Faktor pro ně byla důležitější a zajímavější,“ sdělil Šesták.

Zároveň dodal, že svou budoucnost si musí rozmyslet. „Další budoucnosti se nebojím. Je přede mnou řada zajímavých možností, mezi kterými se rozhodnu,“ dodal Šesták.

Volební účast v obvodu České Budějovice oproti prvními kolu podle očekávání klesla. Zatímco před týdnem byla čtyřicetiprocentní, nyní k urnám přišlo pouhých 17,87 procenta.