Chci řešit silnice na jihu i úbytek lékařů na vsích, říká senátor Faktor

„Práce v Senátu je pro mě prestižní věc. Dělám ji proto, abych pomohl ostatním. Zní to nadneseně, ale ve skutečnosti to tak zkrátka je,“ líčil 61letý Ladislav Faktor, zakladatel Rádia Faktor a majitel chaty na Kleti krátce po vítězství na pergole svého domu.

Máte za sebou spoustu velkých projektů. Čím byla pro vás tahle zkušenost jiná?

Byla úplně jiná, protože se jedná o věci veřejné a já jsem vždy dělal věci soukromé. Tohle je situace, kdy se postavím za velké množství lidí na jihu Čech. Zadruhé jde o zákonodárný sbor, což není legrace. Cítím velkou zodpovědnost a doufám, že tam budu něco platný. Mám rozsáhlé znalosti z terénu, setkal jsem se s velkým množstvím zákonů, které byly složité, a třicet let jsem se stýkal s úředníky ze státní správy.

Ladislav Faktor (61 let) Narodil se v Českých Budějovicích, kde vystudoval Gymnázium Karla Šatala. V Písku absolvoval Sociálně právní nástavbu s maturitou a poté zamířil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy do Prahy. V letech 1989 až 1990 byl členem první Rady Občanského fóra. V 90. letech zakládal soukromou rozhlasovou stanici Rádio Faktor. Čtyři roky byl členem kapely Pražský výběr. Mezi roky 2004 až 2007 koupil a rekonstruoval chatu a rozhlednu na Kleti. Skládá hudbu pro filmy, reklamu i televizi. Do Senátu kandidoval jako nezávislý. Je rozvedený, má dvě děti.

Nyní budete mít možnost zákony ovlivňovat. Napadá vás teď nějaký?

Vždy říkám, že právo je systém. To není jeden zákon, ale konglomerát zákonů. Budeme muset nejdřív vyhodnotit, co všechno lze a nelze zjednodušit, a jak to udělat. Myslím, že většina země cítí, že jsou zákony příliš komplikované a začínají ovlivňovat svobodu jednotlivce.

Jak jste se na novou roli připravoval?

Na to se nelze připravit. (smích)

Byl jste v Senátu?

Samozřejmě jsem tam byl několikrát na návštěvě, abych se podíval, jak to tam vypadá. Byl jsem se podívat na zasedání, také jsem několik z nich absolvoval v noci. Moje povědomí o tom, co má dělat zákonodárný sbor, je celkem široké a hlavně jsem právník. Celý systém znám i z druhé strany. Nejsem nováček, který by tam přišel a koukal.

Co budou první kroky, které vás čekají?

Teď vydechnu a pravděpodobně se v týdnu vydám do Prahy, abych se podíval, jak to vypadá v Senátu. Pak se začnu seriózně připravovat na práci. Z pozice, kdy vím, že za mnou stojí tolik Jihočechů, budu dál pátrat po tom, co všechno si přejí. Na jedné straně jsem zákonodárce, na druhé straně budu chránit lidi hlavně tady. Bližší košile než kabát, říká se.

Řadu problémů jste mohl poznat i z uplynulé kampaně.

Znám je nejen z ní. S lidmi tady žiju pořád a stýkám se s nimi. Víme všichni dobře, že sem nevedou silnice a ubývá lékařů na vesnicích. Na straně druhé dobře vím, že je potřeba dávat pozor na zákonodárství, protože je klíčem ke všemu.

Jak by podle vás měla vypadat práce senátora?

Senátorem mohou být nejrůznější lidé, ale myslím, že by to měli být ti, kteří mají blízko ke svému okolí, a mají odžito a dostatek zkušeností. Pro mě osobně je 30 let podnikání významná věc pro utváření postojů a zkušeností. Je mi jednašedesát a vím, co lidi bolí.

Co pro vás budou klíčová témata?

Těch je mnoho, ale úplně jedno jmenovat musím, a to je svoboda lidí. Je třeba dávat pozor na to, aby se lidé cítili svobodně. Poslední dobou to trochu stojí tak, že jsou na jedné straně lidi a na druhé úředníci. To se mi nelíbí. Byl bych rád, kdyby úředníci lidem sloužili.

S čím chcete během šesti let v kraji pohnout?

Nejraději bych pohnul vším možným, ale jednou z nejdůležitějších věcí je infrastruktura. Senátor jako takový na to nemá konkrétní vliv, ale máte šanci oslovovat instituce a klást kvalifikované dotazy. Tím způsobem lobbovat a zjišťovat pro místní, jak to ve skutečnosti je. Takové informace mohou být klíčové.

Přemýšlel jste nad tím, jaké výbory si zvolíte?

Přemýšlím o tom pořád. Přece jen mě víc láká výbor pro zahraniční věci. Mohu být nápomocen v mediálních zákonech, protože jsem s nimi vyrůstal a podílel se na nich. Můj pracovní rozptyl může být široký.

Překvapil vás výrazný rozdíl, s kterým jste ovládl druhé kolo?

Překvapilo mě to moc mile. Je vidět, že lidi chtějí člověka, kterého znají, který je Jihočech a nebude se se vším párat.

Jak teď budete muset svůj režim přizpůsobit nové funkci?

Už jsem ho dávno uzpůsobil. Moje zásadní vytížení spočívalo v řízení rozhlasových stanic. Všechny jsem ale prodal, a tím mi vznikl obrovský prostor pro takovou práci. Nyní podnikám v telekomunikacích, ale ne nijak významně, jsem hudební skladatel, za rok udělám dva nebo tři filmy, ale při tom mám hodně času na přemýšlení a na to, abych byl v Senátu platný.

Je zde ještě otázka financování vaší kampaně. Před druhým kolem jste uvedl, že čísla zatím nejsou zveřejněná, ale budou. Kdy se tak stane?

Stane se tak v zákonné lhůtě, ale nevím, kdy přesně. Můj tým to ale má přesně spočítané. Pravdou je, že jsem si to celé sám zaplatil. Proto jsem se musel usmát zprávě Transparency International, která mě označila za nedostatečně transparentního, což je velká sranda, protože ty prachy jsou z mojí kapsy. Myslím, že je důležitý zdroj, a ne kolik jsem koupil balonků.

Na kolik kampaň vyšla?

Bylo to kolem dvou milionů korun a zákonný rámec je pro dvě kola dva a půl milionu. Do té částky se určitě vejdu.